A cura di Franci Russo

Ronald Montague Moss, conosciuto come Ronn Moss, 70 anni, attore, musicista e cantante statunitense, conosciuto a livello internazionale per il ruolo di Ridge Forrester nella soap opera Beautiful, che ha interpretato dal 1987 al 2012, è arrivato a sorpresa alla convention di Forza Italia a Napoli.

L’attore ha preso la parola dal palco tra gli applausi, suscitando molta curiosità tra i presenti. “Grazie al presidente Silvio Berlusconi per l’invito. Se potessi – ha detto – lo voterei”.

Poi ha parlato dell’Italia e dell’amore che nutre per la Puglia: "Ho conosciuto la Puglia dieci anni fa e ha rapito il mio cuore - ha spiegato -. C’è qualcosa di diverso qui rispetto a tutte le altre regioni italiane. Ho visto le possibilità di una grande crescita di questa terra, così ho investito nel vino insieme a molti amici e oggi la Puglia per me è la mia seconda casa. Dobbiamo ancora combattere per la libertà in questo pazzo mondo, per la pace e la libertà, e io in Puglia ho trovato un piccolo pezzo di pace e libertà".

Ronn Moss è stato sposato con l'attrice Shari Shattuck dal gennaio 1990 a luglio 2002, dalla quale ha avuto due figli: Creason Carbo nato il 26 febbraio 1994 e Calee Maudine nati il 19 novembre 1998. Si è risposato nel 2009 con l'attrice Devin DeVasquez.