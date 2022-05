A cura di Franci Russo

Demet Özdemir vive una bella fase della sua vita, sia sentimentale che professionale. E manifesta questi suoi sentimenti attraverso un post sul suo account Instagram, pubblicando una sua foto mentre riposa su un divano in giardino accompagnata da un messaggio: “È la fine di una settimana molto impegnativa, restano i bei momenti. Un giorno di pausa... Grazie mille a tutti coloro che hanno reso belle le mie giornate, mi hanno guardato con amore e mi hanno reso sempre migliore... Che bella cosa è l'amore”.

Demet Özdemir, popolarissima in Italia per aver interpretato Sanem nella serie DayDreamer – Le ali del sogno, insieme all’altro protagonista Can Yaman, è molto amata dalle sue fan che non perdono occasione di manifestare i loro sentimenti nei confronti dell’attrice. Basti vedere le centinaia di messaggi sotto il suo post: una cascata di elogi e complimenti in tutte le lingue, una vera adorazione nei suoi confronti.

Il messaggio d'amore indirizzato a Demet Özdemir su Instagram da una sua fan

Ne pubblichiamo uno, scritto in turco a firma di Anna, che dà l’idea dell’amore che le fan nutrono nei confronti di Demet.

“So che probabilmente non leggerai queste parole - scrive Anna - ma ho sentito il bisogno di scriverti. Prima di tutto come stai, spero che tu stia bene perché la tua salute e la tua felicità sono la cosa più importante per me. Ti ho vista mentre guardavo la TV e mi hai sciolto il cuore, la mia vita è cambiata da quel giorno. Dal primo momento in cui ti ho visto, ho capito che eri una persona dal cuore grande. Grazie a Sanem, ho riso, pianto, emozionato... Tu trasmetti emozioni uniche, quindi sei la mia attrice preferita. Oltre ad essere una bellissima attrice, sei una grande ballerina, il tuo ballo è unico e sono così eccitata e orgogliosa di te. Sei una grande persona. Sì, sei fantastica. Sei una ragazza bella, dolce, simpatica ma soprattutto sei solare come poche persone. Hai una cosa: puoi rendere felici gli altri con il tuo sorriso, e non è per tutti. Mi fai sorridere anche con una foto, mi regali infiniti sorrisi ogni giorno, ti rendi conto di quanto sei speciale? Ti amo così tanto Demet, sono felice di averti”.

Demet Özdemir attualmente è fidanzata con l’attore-cantante Oğuzhan Koç con il quale dovrebbe convolare a nozze il prossimo mese di luglio.