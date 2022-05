A cura di Ludovica Ragonesi

Emma Marrone ha appena compiuto 38 anni. Tutto il mondo della musica ha dimostrato il suo grande affetto per la cantante salentina inviandole via social gli auguri più dolci e sentiti.

Loredana Bertè ha scritto: “Auguri bimba rock!”, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro: “Auguri amore bello”, Fiorella Mannoia: “Auguri amica mia”… ed ancora tantissimi altri.

Sentimenti sinceri per Emma che ha fatto della sua potente voce e del suo gran cuore un segno caratteristico della sua personalità.

Ma come ha festeggiato la bionda rocker il suo compleanno?

Dalle stories della cantante si evincono alcuni dettagli. Cena intima tra amici in un ristorante romano e maxi torta con le lunghissime 38 candeline sopra.

Al momento del fatidico soffio, Emma ha chiuso gli occhi ed espresso il suo desiderio.

Ma, dopo la cena, tutti a casa? Assolutamente no.

La cantante infatti ha proseguito le sue stories mostrandosi a bordo di uno scooter insieme ad un’amica in giro per le strade di Roma.

A sorpresa, le ragazze sono incappate in un insolito traffico: la Roma (la squadra di calcio) si è aggiudicata la Conference League ed i tifosi sono scesi in massa per le strade della Capitale a festeggiare e sventolare le bandiere della “magica”.

Caroselli di auto e scooter che hanno reso festosa l’aria della serata romana.

Emma ha ironicamente commentato i festeggiamenti: “Ragazzi, non c’era bisogno di fare tutto questo per il mio compleanno!”.

In effetti, anche se il tributo era per la squadra di calcio, vivere l’euforia dei tifosi durante la serata del proprio compleanno, non è da tutti.

Emma Marrone pronta per il mega evento a Campovolo

Emma si sta preparando in questi giorni per il maxi concerto dell’11 giugno all’Arena Campovolo di Reggio Emilia, per l’evento di beneficenza “Una, Nessuna, Centomila”.

Lo spettacolo è nato dalla collaborazione di sei grandi artiste italiane, per supportare la lotta contro la violenza sulle donne. A cantare insieme alla Marrone, ci saranno infatti anche Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Elisa, Alessandra Amoroso e Gianna Nannini.