A cura di Ludovica Ragonesi

Michele Morrone è sbarcato a Cannes per la presentazione del suo film 365 Giorni - Adesso.

La pellicola è un thriller a sfondo erotico che fa da sequel al primo film, uscito due anni fa sulla piattaforma streaming Netflix.

L’attore italiano ha vestito ancora una volta i panni dello spietato mafioso Massimo Torricelli e, in queste settimane, è impegnato in giro per il mondo nel tour promozionale della sua ultima fatica.

Nonostante entrambi i film siano stati aspramente bocciati dalla critica, Michele Morrone, ovunque si muova, è sempre accolto con grande successo.

L’attore è infatti un vero sex symbol internazionale e, grazie allo sguardo tenebroso e al physique du rôle, intorno a lui si muovono sempre schiere di fan innamorate dell’artista.

Morrone è giunto a Cannes dove il suo film verrà proiettato al Festival del Cinema più famoso al mondo.

Michele Morrone: il suo cuore è impegnato?

Nei giorni si era fatto un gran parlare della love story tra Michele Morrone e la protagonista femminile della saga di 365 Giorni, Anna Maria Sieklucka.

L’attore ha anche postato una foto del suo nuovo tatuaggio con le inziali dell’attrice.

I due attori sarebbero quindi passati dalla finzione degli amplessi erotici dei film, alla realtà.

Nonostante fiocchino sui social scatti dei due artisti teneramente vicini, la relazione tuttavia non è stata ancora ufficializzata.

Se poi aggiungiamo che ultimamente Morrone è stato paparazzato in compagnia della sua ex, la ballerina di Amici di Maria De Filippi, Elena D’Amario, allora davvero non si sa davvero cosa pensare dell’attuale situazione sentimentale del sexy attore.

A complicare ancora di più un quadro già indecifrabile, ci ha pensato Bella Hadid, top model americana super richiesta dalle griffes del lusso, che è stata fotografata a Cannes insieme a Michele Morrone.

“Dieci ragazze per me posson bastare”… sembrerebbe essere proprio questa la canzone adatta per il latin lover Morrone.