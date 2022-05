A cura di Benedetta Esposito

Mediaset, al giorno d’oggi, ma già da alcuni anni, è un colosso della tv italiana, tanto da considerarsi nel polo dei primati, solo seconda alla Rai, ma ultimamente sembra dover fare i conti con più di una rivale.

Sicuramente il merito, o meglio la causa, è dovuta in particolar modo ai telespettatori, tra i quali, sebbene ve ne siano tantissimi affezionati ai reality ed ai programmi che Canale 5 ha da offrire, specialmente quelli capitanati dalla “regina” Maria De Filippi, sembrano aver iniziato ad apprezzare trasmissioni di altro genere, con tematiche che rispecchiano maggiormente non solo i gusti, ma proprio il modo di vivere della popolazione italiana.

Una di queste è Tv8 che, recentemente, ha apportato migliorie ed ha aumentato il suo repertorio, attirando non solo telespettatori, ma anche personaggi televisivi, tra conduttori e attori, impazienti di lavorare per questo Canale.

Giusto la settimana scorsa, Tv8, in questo senso, ha dato il benvenuto a Caterina Bolivo, volto noto della Rai e, a distanza di poco tempo, ovvero in questi giorni, vi è già in circolazione la voce secondo la quale, a breve, ci sarà un nuovo arrivato, reduce da anni della Mediaset.

Nicola Savino, da opinionista de L'Isola dei Famosi a TV8 con due nuovi format

Si tratta di Nicola Savino. Quest’ultimo vanta innumerevoli abilità, tanto che nel suo curriculum si legge: conduttore, autore, attore, regista radiofonico, produttore discografico e imitatore italiano e, in aggiunta a questi, considerando il suo ruolo attuale, anche opinionista. Nicola, infatti, proprio ora, è opinionista di un super reality: L’Isola Dei Famosi, di cui dieci anni fa, ne fu addirittura conduttore.

Non è ancora chiaro il motivo per cui Savino voglia lasciare la sua posizione aMediaset. A tal proposito, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ma quello che si sa è che porterà a termine il suo ruolo per L’isola, dopodiché a settembre gestirà su Tv8 due nuovi format: il primo in access time e il secondo in prima serata.

Come si dice: “Tra i due litiganti il terzo gode”, sarà quindi che il vincitore dell’eterna battaglia tra Mediaset e Rai risulterà essere proprio Tv8? Solo il tempo ce lo dirà!