A cura di Franci Russo

Laura Pausini guarisce dal Covid e lo annuncia con enfasi sul suo account Instagram: “Dopo 11 giorni finalmente sono negativa! E finalmente si riparte! Ci vediamo l’8 giugno”.

Laura Pausini è una delle cantanti più famose non solo in Italia ma anche all’estero. Ultimamente è stata conduttrice dell’Eurovision Song Contest insieme a Mika e Alessandro Cattelan.

Nella finale di sabato 14 maggio, la Pausini ebbe un malore e si assentò dal palco del Pala Olimpico di Torino per mezz’ora, ripresentandosi poi in tempo per la proclamazione della vittoria degli ucraini della Kalush Orchestra. Allora si disse che il malore era stato causato da un calo di pressione, in realtà erano i primi sintomi del Covid.

Il post di Laura Pausini all'indomani della sua positività al Covid

"Sono molto dispiaciuta di non potermi esibire ad 'Amor a la Mùsica' questo fine settimana - scriveva ancora la cantante sui social -. Avevo preparato uno spettacolo molto speciale e non vedevo l'ora di vedere i miei fan in Florida. Ora ho solo bisogno di guarire e di cercare nuove opportunità per ritrovarci in America, spero presto. Vi amo".

Ora la cantante è guarita e potrà finalmente incontrare i suoi fan. Laura Pausini BeMe si terrà l'8 giugno 2022 alla RCF Arena di Campovolo di Reggio Emilia, dove l'artista incontrerà il FanClub ufficiale per un concerto speciale: “BeMe ha aspettato ben 2 anni ma ci siamo.. troverete tutte le informazioni su come iscrivervi e prenotarvi all'evento sul nuovo sito”, ha scritto Laura sui social.