A cura di Gilda Riga

Prosegue a gonfie vele la carriera di Tommaso Zorzi nel mondo della televisione, anche se non è tutto oro quel che luccica.

L’influencer e conduttore è diventato uno dei volti di punta della piattaforma Discovery, che gli affidato la conduzione delle edizioni italiane di due format di BBC Studios: Taylar Made – Chi ha la stoffa? e Questa è casa mia, quest’ultimo già in onda da alcune settimane su Real Time.

Zorzi è salito alla ribalta nazionale dopo aver partecipato al reality di MTV Riccanza, ma soprattutto dopo il trionfo nell’edizione 2021 del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. Proprio al termine di quell’edizione del reality show, venne chiamato da Ilary Blasi per fare da opinionista all’Isola dei Famosi insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Sempre schietto e molto diretto, Tommaso ha conquistato il pubblico anche grazie ad una sanissima autoironia e per la presenza costante sui social media, attraverso i quali condivide spaccati di vita quotidiana, oltre che tutto ciò che riguarda il suo lavoro.

Tommaso Zorzi su Instagram: "Soffro d'ansia da circa 13 anni"

Ed è proprio su Instagram, dove conta quasi 2 milioni di follower, che Zorzi ha condiviso con i fan una condizione di cui soffre ormai da diversi anni: “Volevo dirvi che se è una decina di giorni che mi vedete un po’ strano è perché mi è tornato uno di quei periodi che a volte mi vengono, dove diciamo che l’ansia si fa un po’ più acuta. Però, ormai, mi conosco, conosco l’ansia, ci soffro da più o meno 12-13 anni. So cosa fare, e sicuramente stare sui social non è una buona idea. E nulla, già ieri sono stato meglio e sono sicuro che tra un paio di giorni mi passa. Mi durano sempre tra le due-tre settimane. Sono periodi che mi vengono, li conosco e li so domare abbastanza bene. Poi mi sono imposto di non prendere farmaci se non quando è strettamente necessario, e me la smazzo un po’ con me stesso. Quindi, a volte, evviva lo stare male”.