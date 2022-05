A cura di Gilda Riga

Anche gli ultimi due tasselli mancanti di X Factor sembrano essere stati messi a posto. L’edizione 2022 del talent show in onda su Sky si caratterizzerà per una vera e propria rivoluzione, sia per quanto riguardo la conduzione che per la giuria.

Francesca Michielin nuova conduttrice. Rkomi nella giuria

Sembra ormai scontato l’addio dopo appena un anno di Ludovico Tersigni, giovane conduttore e attore romano noto anche per aver recitato nella serie Summertime, in onda su Netflix. Due in nomi in lizza per sostituirlo: Victoria Cabello, già giudice del talent nell’ottava edizione, e Francesca Michielin, che ha trionfato ad X Factor nel 2011. Ma, secondo l’esperto Davide Maggio, sembra ormai certo che sarà quest’ultima al timone della nuova edizione. Per quanto riguarda la giuria, dopo il ritorno di Fedez e i nuovi ingressi di Ambra Angiolini e Dargen D’Amico, ad accomodarsi al tavolo dei giudici sarà Rkomi, al secolo Mirko Manuele Martorana, 28enne rapper e cantautore milanese, salito alla ribalta nazionale dopo la partecipazione dopo aver partecipato quest’anno al Festival di Sanremo con il brano Insuperabile.

Tre uomini e due donne (che subentrano a Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton, Emma Marrone e Ludovico Tersigni) che avranno il compito di risollevare le sorti del programma dopo alcune edizioni decisamente sottotono, e non solo dal punto di vista degli ascolti.

La nuova conduttrice Francesca Michielin, che ha già condotto per Sky il documentario Effetto Terra, e la nuova giuria faranno il proprio debutto a giugno per le Auditions, mentre il programma andrà in onda a partire dal prossimo settembre.