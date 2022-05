A cura di Gilda Riga

Dopo circa due anni di assenza, Elisa Isoardi è pronta a tornare in tv con un programma tutto suo.

Stando a quanto riportato da Dagospia, all’ex compagna del leader della Lega, Matteo Salvini, sarà nuovamente affidata la conduzione di un programma, ma questa volta su Rai 2. La Isoardi, dopo la chiusura de La Prova del Cuoco (cooking show che ha raccolto risultati poco lusinghieri in termini di share, e sostituito da E’ sempre Mezzogiorno di Antonella Clerici) ha partecipato nel 2021 a Ballando con le Stelle, al fianco di Raimondo Todaro, e come naufraga all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

Elisa Isoardi: nuovo programma su Rai 2

Ora la Rai starebbe pensando di affidarle un nuovo format su Rai 2 che andrà in onda la domenica pomeriggio. Secondo Dagospia, si tratterebbe di uno show on the road, quindi niente diretta in studio, che verrà trasmesso a partire dalle ore 15 dopo Il Provinciale di Federico Quaranta.

Elisa Isoardi, dopo alcuni anni di assenza e il “tradimento” alla Rai con la partecipazione al reality di Mediaset, L’Isola dei Famosi, tornerà a viale Mazzini con l’obiettivo questa volta di restarci e tornare ad essere uno dei volti di punta della tv di Stato.

Nel frattempo, la bella conduttrice piemontese, attraverso un post su Instagram, ha voluto ringraziare i follower per il costante affetto che le dimostrano ogni giorno. I fan, che le chiedono spesso quando tornerà in televisione, potranno finalmente rivederla molto presto sul piccolo schermo.