A cura di zara penna

E’ stata un vero e proprio successo la serie tv con Luca Argentero protagonista. Doc - nelle tue mani, serie tv in onda sulla Rai, ha fatto registrare picchi di share altissimi in entrambe le stagioni, ed è stato ovviamente confermato anche il terzo capitolo nel quale, però, si verificheranno diversi cambiamenti.

Proprio in questi giorni, il cast si è rimesso all’opera. Al lavoro, attori, equipe e sceneggiatori, i quali sono già alle prese con la nuova stesura degli episodi della terza attesissima stagione.

Come accennato in precedenza, ci saranno dei cambiamenti. Oltre alla conferma di alcuni interpreti, altri andranno via, lasciando spazio a nuovi volti, che però non sono ancora stati svelati dalla produzione.

Doc - nelle tue mani 3: il set in Calabria

Cambierà, inoltre, anche la location delle riprese. Nelle prime due stagioni, la casa di produzione Lux Vide aveva scelto come luoghi del set Milano e Roma. Per la terza stagione, invece, la troupe si traferirà al sud.

A lanciare l’indiscrezione il Corriere della Sera, che ha scovato il set dei nuovi episodi in Calabria. Ecco quanto riporta il quotidiano: “Gli autori gireranno alcune scene anche in Calabria. Un ciak è previsto infatti nei prossimi giorni a Cosenza, all’ospedale Mariano Santo, dove è previsto l’arrivo del cast della fiction”. Sempre secondo il Corriere, Luca Argentero e l’intero cast sono già al lavoro per le nuove riprese.

E’ stato un anno molto impegnativo per Luca Argentero, protagonista anche della serie Le fate ignoranti di Disney+. Inoltre, insieme alla moglie Cristina Marino, parteciperà anche a Celebrity Hunted, reality in onda prossimamente su Amazon Prime Video.

Ma c’è anche un altro progetto che vedrà protagonista l’attore torinese. Parliamo del remake di Sandokan, in cui sarà affiancato da Can Yaman. Un’altra produzione firmata Lux Vide, le cui riprese, molto probabilmente, inizieranno il prossimo autunno.