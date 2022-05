A cura di Ludovica Ragonesi

Max Giusti "fatto fuori" da Alessandro Borghese.

È questa la situazione che è nata dal provvedimento dei vertici di Tv8, che hanno deciso di sospendere Guess My Age, trasmissione condotta brillantemente proprio dal simpatico comico e conduttore romano sulla rete in chiaro della piattaforma Sky.

Taglio necessario per far posto al nuovo programma di Alessandro Borghese, Celebrity Chef.

A svelare i retroscena di questo cambiamento del palinsesto televisivo, ci ha pensato proprio Max Giusti che, in una lunga e sincera intervista a TvBlog, ha raccontato i suoi attuali progetti professionali.

“Il programma l’ho sentito mio, mi sembra di aver fatto un bel lavoro”, rivela il conduttore.

Nonostante gli ascolti non proprio entusiasmanti, Max Giusti è riuscito comunque a portare avanti ben 145 puntate del quiz show di Tv8.

La sospensione del programma per far posto al nuovo format di Borghese, è arrivata come una mannaia per Giusti.

Addirittura sembra che Guess My Age non verrà riconfermato per la prossima stagione.

Boss in Incognito, al via il nuovo programma per Max Giusti

Max Giusti, dopo la sospensione di Guess My Age, non resta di certo con le mani in mano.

Proprio il 31 maggio è previsto su Rai 2 l’inizio della nuova edizione di Boss in Incognito, il reality-game della Rai che mette a confronto il boss di una fabbrica (camuffato in modo da non venir riconosciuto) con i suoi dipendenti.

Boss in Incognito è giunto alla sua settima edizione. Prima di Max Giusti, i conduttori che si sono susseguiti sono stati Costantino Della Gherardesca, Flavio Insinna, Nicola Savino e Gabriele Corsi.

Sebbene questo sia il secondo anno consecutivo con Giusti al timone del programma Rai, il conduttore ha confidato di non essersi mai misurato con il pubblico “estivo” di giugno e che quindi gli ascolti di questa nuova collocazione rappresentano un’incognita.

“La tv è molto strana, alcune cose sono imponderabili”, così chiosa filosoficamente il simpatico Max Giusti.