A cura di Gilda Riga

Si annuncia come il prossimo tormentone dell’estate 2022. La dolce vita, il nuovo brano di Fedez, Tananai e Mara Sattei, uscirà il prossimo 3 giugno, e si preannuncia un ritorno in grande stile del marito di Chiara Ferragni, dopo aver sconfitto un raro tumore neuroendocrino del pancreas.

Il rapper, che tornerà ad essere giudice ad X Factor insieme a Dargen D’Amico, Rrkomi e Ambra Angiolini (a condurre il talent sarà Francesca Michielin), ha scelto Rimini come location per girare il video del nuovo singolo in uscita, con le riprese che avranno inizio il 1 giugno proprio sulle spiagge della città della riviera romagnola.

Nel frattempo, c’è stato un vero e proprio bagno di folla per Fedez, Tananai e Mara Sattei, che hanno raggiungo Rimini nelle scorse ore, dove soggiorneranno al Grand Hotel. Proprio all’esterno della lussuosa struttura ricettiva, migliaia di ragazzi sono letteralmente impazziti alla vista dei tre cantanti, che si sono beati dell’affetto dei fan.

Fedez: "Ho fatto una cosa di cui mi sono subito pentito"

Evidentemente preso dal momento, Fedez ha però fatto qualcosa di cui si sarebbe pentito: “Grazie per l’accoglienza di ieri, è stata una figata” spiega il rapper in alcune Instagram stories. “Ieri ho fumato delle sigarette e ora sono in pentimento totale. Raga, non fumate le sigarette, non fate come questo c******e qua! Non fatelo, perché sono m***a!”.

Insomma, preso dall’euforia, il marito della Ferragni si è concesso qualche tiro di sigaretta, un peccato tutto sommato veniale che i fan sicuramente gli perdoneranno, soprattutto in considerazione del quasi immediato pentimento del giudice di X Factor 2022. Poi fa una promessa ai suoi follower: “Mi sono promesso poche cose in questa nuova fase della mia vita. Rivederci tutti a San Siro per un concerto, così come accadde esattamente quattro anni fa, è una di queste”.