A cura di zara penna

Kerem Bursin, attore turco e protagonista insieme ad Hande Ercel della serie tv Love is in the air, si mostra alle sue followers insieme ad un’altra attrice della stessa serie di Canale 5.

L’attore presente ad una festa ad Istambul è in compagnia di molti suoi colleghi. Una foto però insospettisce le fan. Kerem infatti abbraccia Melissa Dongel, da tutti conosciuta come la Ceren di Love is in the air, avvocato e amica di Eda (Hande Ercel).

La Dongel però non è l’unico “incontro” strano di Kerem alla festa.

Non tutti sanno che prima di Hande, Bursin ha avuto una relazione con un’altra attrice famosa in Turchia, Serenay Sarikaya, una storia durata 4 anni, finita perché Serenay ha poi conosciuto Cem Yilmaz, che aveva 18 anni più di lei.

In passato e in diverse occasioni Kerem ha commentando questa relazione, affermando: "Ovviamente, non voglio essere coinvolto nell'argomento. Non riguarda me. Tutti dovrebbero essere felici, andrà tutto bene".

Dopo un po', però, anche Cem Yılmaz è stato abbandonatio da Seranay Sarıkaya.

Incontro tra Kerem Bursin e Cem Yilamz, gli ex di Seranay Sarıkaya

Kerem Bursin e Cem Yilamz si sono incontrati in un locale la scorsa notte. Una festa mondana in cui Kerem ha fatto diversi incontri simpatici. Oltre a Cem, disegnatore di fumetti, e la bella Ceren di Love is in the air, Kerem ha trascorso la serata con Nilperi Sahinkaya, l’attrice di Cherry Season insieme a Ozge Gurel.

Insomma un “raduno” di star turche dove Kerem ha mostrato il suo lato ironico e scherzoso come le sue storie Ig mostrano.

Chi segue Kerem Bursin si sarà accorto che l’attore pubblica poche volte scatti che lo ritraggono in serate mondane o in compagnia di colleghe. Dopo mesi trascorsi tra famiglia, lavoro e sport, Kerem ritorna a vivere e a divertirsi dopo la triste conclusione della sua storia d’amore con Hande Ercel.