A cura di zara penna

Raimondo Todaro è reduce dalla prima esperienza come professore ad Amici di Maria De Filippi. Non sono mancate, durante le varie fasi del programma, litigi e discussioni soprattutto con Alessandra Celentano.

Raimondo non si è mai risparmiato nei giudizi sugli allievi, dimostrandosi schietto e diretto, ed evidenziando sin da subito le sue preferenze nella disciplina del ballo.

Raimondo Todaro si è sempre mostrato legato ai suoi allievi, Serena, Christian, Mattia e Nunzio. I ragazzi hanno sempre affermato di aver trovato nel loro professore non solo un insegnante, ma un vero e proprio punto di riferimento, quasi un secondo papà.

Al termine del talent show, però, è spuntata una foto di Raimondo Todaro insieme ad un ex alunna. Parliamo di Cosmary Fasanelli, eliminata poco prima del Serale. Cosmary è una ballerina che faceva parte della squadra della maestra di Alessandra Celentano, che all’inizio non era neanche sicura di volerla nel suo team. Dopo diverse sfide è riuscita a farsi valere e a farsi apprezzare anche dalla Celentano.

In poco tempo ha conquistato il cuore di un suo compagno di classe, apparentemente molto chiuso e riservato: si tratta di Alex, il cantante arrivato in finale con Luigi Strangis. Tra i due sembrava essere nata una storia d’amore proprio tra i banchi della scuola più famosa d’Italia. Sul più bello, però, Cosmary è stata eliminata.

Cosmary Fasanelli a Raimondo Todaro: "Ti voglio bene assai"

Alcuni giorni fa è spuntata una foto della Fasanelli in compagnia di Raimondo Todaro. Lo scatto mostrava un abbraccio affettuoso tra i due, con l’ex allieva che ha aggiunto la didascalia “Ti voglio bene assai”.

Non è ancora ufficiale, ma sembra che Todaro sarà confermato anche nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. Dovrebbero essere confermati anche gli altri insegnanti, fatta eccezione per Anna Pettinelli. Resta ancora un dubbio per quanto riguarda Lorella Cuccarini, che a quanto pare sarà impegnata con Striscia la notizia su Canale 5.

Nel frattempo, la produzione del talent è già all’opera con i nuovi provini per la classe 2022.