A cura di zara penna

Demet Ozdemir e Şukru Ozyıldız: esplode la bomba. Fan in estasi.

Il secondo film Love Tactics 2, con Demet Özdemir e Şükrü Özyıldız, è in arrivo. Şükrü Özyıldız ha partecipato a una festa qualche giorno fa. L’attore è stato intervistato dai paparazzi turchi ai quali ha fornito qualche anticipazione sui suoi prossimi progetti.

L’attore è molto amato e seguito in Turchia.

Şükrü girerà di nuovo un lungometraggio con Demet Özdemir, con la quale ha anche preso parte al primo capitolo del suddetto film.

L’attore infatti, ha dichiarato: "Abbiamo appena finito il musical di Alice. Ora stiamo entrando sul set per il nostro nuovo film. Demet e io siamo in estasi, abbiamo alte aspettative. Sarà sicuramente difficile ma da parte mia, questo non mi spaventa. Anche lo stress aumenta la mia motivazione".

Il primo capitolo del film è stato un vero successo Netflix. In breve tempo ha conquistato la top ten dei film più visti di Netflix.

La notizia ha letteralmente fatto impazzire il web. Le fan sono già impazienti di vederli di nuovo insieme.

Demet Ozdemir dopo Tattiche d’amore 2 sarà impegnata con il progetto della Disney Plus. Insieme a Can Yaman e Hande Ercel prenderà parte per il nuovo lancio della Disney in Turchia previsto per il prossimo 14 giugno 2022. Tra un lavoro e l’altro sembra che la stessa Demet stia organizzando il suo matrimonio con il cantante Oguzhan Koc per il prossimo agosto.