A cura di Franci Russo

Elisa sul palco con Jovanotti e Gianni Morandi.

Martedì sera, 31 maggio, Elisa ha tenuto il suo terzo e ultimo concerto all’Arena di Verona, con altri ospiti d’eccezione.

Dopo Elodie, Giorgia, Rkomi, Marracash e altri, la cantante ha condiviso il palco con la coppia del momento: Jovanotti e Gianni Morandi.

Elisa ha cantato e ballato con Jovanotti "Palla al centro", canzone contenuta nel suo nuovo album "Ritorno al futuro" e scritta da Jovanotti.

I due, insieme a Morandi, hanno invece intonato "Apri tutte le porte", il singolo con cui l’eterno ragazzo, oggi 77enne, si è piazzato terzo posto al Festival di Sanremo 2022.

Dopo i tre show all’Arena, Elisa porterà "Back To The Future Live" in tour a Bassano del Grappa (Vicenza) il 28 giugno e in tante altre città.

Lo scambio di messaggi su Instagram tra Jovanotti, Gianni Morandi e Elisa

Intanto c'è stato un fitto scambi di messaggi su Instagram tra i tre artisti.

Ha scritto Jovanotti: "Con due leggende della musica italiana @elisatoffoli e @morandi_official di fronte al grande pubblico di Elisa ci siamo proprio divertiti. Grazie Elisa per l’invito, a tutta la squadra per la qualità e la cura e all’arena per l’accoglienza e l’affetto. Ci vediamo in spiaggia".

Morandi ha invece scherzato, definendo Elisa “la bella” e lui e Jovanotti “le bestie”.

A Gianni, infine, ha fatto eco Elisa: “Gianni Grazie. Che regalo gigante che mi hai fatto! È stato bellissimo cantare con te e Lorenzo. Valanga di energia pura! Ci vediamo presto Gianni! Grazie”. Poi sul profilo di lorenzojova (Jovanotti) ha scritto: “Che botta fotonica! Grazie Lore! È stato un momento stupendo e incendiario”.