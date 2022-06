A cura di Ludovica Ragonesi

Giulia De Lellis è stata nuovamente in ospedale.

Nottataccia per l’influencer romana che, a causa di un forte attacco di allergia, è stata costretta a dover fare ricorso ad una visita d’urgenza al pronto soccorso.

La De Lellis ha sempre confidato ai propri follower di essere un soggetto allergico e di dover prestare particolare attenzione a ciò che mangia e ai prodotti che usa.

Un episodio analogo era avvenuto lo scorso febbraio, quando la De Lellis ha avuto una reazione allergica ad un farmaco. Anche quella volta, il ricorso all’ospedale è stato necessario.

Momento critico per l’influencer romana

Periodo un po’ burrascoso per la ex concorrente di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip.

Come se non bastasse infatti, ai suoi problemini di salute si sono aggiunti rumors sempre più insistenti sulla fine della sua storia con Carlo Beretta, con cui Giulia fa coppia fissa da più di un anno.

Lui difficilmente si “espone” sui social come fa lei. Il carattere introverso di Beretta però non giustifica l’assenza di foto (postate o “rubate” dai paparazzi) insieme alla sua Giulia, con la quale non si fa vedere più insieme già da qualche settimana.

L’influencer tuttavia non accenna ad alcuna crisi, né tantomeno ha smentito le voci che stanno circolando sul loro conto.

Molti segnali però farebbero pensare che Giulia De Lellis sia nuovamente single.

L’influencer è ormai lanciatissima come testimonial di brand più esclusivi. Il suo lavoro la porta a viaggiare tantissimo e a spostarsi in continuazione.

Dopo una lunga permanenza extra lusso a Los Angeles, Giulia è rientrata in Italia per poi spostarsi nuovamente a Londra. Da li, un nuovo rientro nella sua casa di Milano e poi ancora un nuovo spostamento.

Proprio in queste ore infatti, nonostante la sua condizione non sia propriamente al top, la De Lellis è atterrata ad Istanbul, in Turchia, dove l’aspetta una settimana di lavoro ma anche di vacanza.

Anche nel caso di quest’ultimo viaggio, del fidanzato Carlo Beretta non c’è nessuna traccia.

Se due indizi fanno una prova…