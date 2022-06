A cura di Ludovica Ragonesi

Lorella Boccia non se l’aspettava. E invece qualcuno le ha fatto uno scherzetto niente male.

Emerge dalle stories della conduttrice di Made in Sud un particolare che ha fatto sobbalzare i suoi follower.

Lorella Boccia è molto attiva sui social, dove mostra spesso sia attimi della sua vita familiare che quelli del suo lavoro.

L’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi, trasmissione che l’ha consacrata alla televisione, si trova ora al timone, insieme al rapper Clementino, del comedy show Made in Sud.

Di gavetta la showgirl ne ha fatta tanta, passando dal ballo alla conduzione con risultati davvero soddisfacenti.

Lorella e Niccolò: una famiglia perfetta insieme alla piccola Luce

Se da un punto di vista professionale, la vita di Lorella Boccia procede a gonfie vele, non da meno è la sua sfera privata: Lorella è infatti sposata da 3 anni con Niccolò Presta, figlio dell’agente dei vip, Lucio Presta.

La coppia è stata benedetta sette mesi fa dall’arrivo della piccola Luce, letteralmente luce degli occhi di mamma e papà.

Ma se Niccolò e Lorella sono genitori attenti e premurosi nei confronti della loro piccina, non hanno comunque smesso di nutrire il loro matrimonio di gesti amorevoli e complici.

Una coppia, si sa, si tiene viva soprattutto quando non si perde la voglia di amarsi ma anche di giocare insieme.

E così, la showgirl napoletana ha testimoniato uno dei tanti momenti scherzosi con suo marito.

In una recente storia su Instagram, Lorella ha infatti postato un video in cui, mentre era intenta a preparare la cena, del tutto ignara di cosa stesse per accadere di li a poco, risponde alla domanda del marito che le chiede cosa ci fosse per cena.

“Frittata di zucchine”, risponde Lorella ma…non fa in tempo nemmeno a terminare la frase che Niccolò le schiaccia un uovo in testa.

Solo un grosso sospiro da shock per la ballerina ma nessuna conseguenza iraconda per il maritino dispettoso, anzi.

La showgirl ha infatti commentato il video, scrivendo “Siamo anche questo!”.