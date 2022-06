A cura di Franci Russo

Grandissima attesa per il concerto di Luciano Ligabue “30 anni in un giorno” di sabato 4 giugno a Campovolo (Reggio Emilia).

Un’area creata ad hoc per ascoltare la musica ed avere un’ottima visuale ovunque ci si metta. Sarà il ritorno al live per Ligabue, fermo da tre anni per la pandemia e atteso dal grande pubblico dopo due rinvii.

Centotremila biglietti venduti già da mesi e grande attesa per un concerto che sarà seguito da Rtl 102.5 come radio partner.

Tanti gli ospiti che saliranno sul palco: dalla Bertè a De Gregorio, da Elisa e Piero Pelù

Tantissimi i big che saliranno sul palco come ospiti del rocker di Correggio. Ci sarà Loredana Bertè che sul suo account Instagram ha annunciato la sua presenza postando una sua foto con Ligabue e il messaggio: “Ci vediamo a Campovolo. Il 4 giugno sarò ospite al concerto di Ligabue. Chi ci sarà di voi?”. Ma anche Francesco De Gregorio, Elisa, Piero Pelù, Eugenio Finardi, Mauro Pagani e Gazzelle.

Un evento imperdibile per festeggiare i 30 anni di carriera del cantante emiliano. Lo spettacolo inizierà alle 21, mentre i cancelli apriranno alle 10 per gli iscritti al “Bar Mario” e alle 11 per il pubblico.

Per l’occasione sono previsti treni fino a notte fonda, mentre si consiglia di arrivare entro le ore 16 per evitare ingorghi di traffico.

Tutte le informazioni su www.rcfarena.com.