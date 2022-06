A cura di Ludovica Ragonesi

Ghali cambia look. Il famoso rapper milanese sconvolge i suoi fan con un’immagine del tutto nuova.

Ghali Amdouni, rapper ventinovenne di origini tunisine, è diventato famosissimo negli ultimi anni grazie a pezzi che sono diventati dei veri tormentoni del rap.

L’esordio dapprima sul canale You Tube, grazie al quale è stato notato dalle etichette discografiche più prestigiose, poi nel 2017, i suoi primi singoli Happy Days e Habibi, lo hanno portato alla vetta, aggiudicandosi ben due dischi di platino con 150mila copie vendute.

Da allora la corsa verso il successo per l’artista cresciuto nel quartiere milanese Baggio, diventa inarrestabile.

L’artista vanta anche diversi featuring con i cantanti Sfera e Basta, Capo Plaza ed il produttore Mace.

Attualmente Ghali è programmatissimo in radio con il singolo Fortuna, che fa seguito alle hit Good Times e Wallah.

Ghali, il rapper prestato alla moda

Ghali si è sempre distinto, oltre che per la sua peculiare voce e notevoli abilità di scrittura, anche per il suo iconico look: lunghe treccine nere (ma a volte anche pink o bionde) ad incorniciare il suo viso mediterraneo.

Questa volta però l’artista ci ha dato un taglio.

Per annunciare il suo live del 7 giugno per l’Ikea Festival al Base di Milano, l’artista ha postato sui social alcune foto che lo ritraggono con i capelli corti.

Quasi irriconoscibile con il nuovo taglio, Ghali non perde un briciolo del suo appeal, anzi.

L’artista è stato infatti corteggiato più volte dalle più note case di moda che spesso lo hanno voluto nel parterre delle loro sfilate.

Gucci su tutti, che ha spesso vestito l’artista nelle sue performance.

Ghali è stato anche legato sentimentalmente alla top model italiana Mariacarla Boscono, di dieci anni più grande.

Insieme hanno formato una delle coppie più glamour del jet set.

Dopo la fine della loro storia, Ghali ha scritto il brano Barcellona, che sembra essere chiaramente dedicato alla Boscono.

Ultimamente il cantante è stato paparazzato a Parigi alla sfilata di Givenchy insieme alla nuova compagna, Camilla.