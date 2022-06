A cura di Ludovica Ragonesi

Guendalina Tavassi è stata una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione de L’Isola dei Famosi, condotta su Canale 5 da Ilary Blasi.

L’ex naufraga è approdata sull’isolotto honduregno insieme al fratello Edoardo.

Ora che Guendalina si è ritirata, Edoardo si ritrova da solo a dover affrontare le insidie e le avversità della spiaggia più spiata di Mediaset.

L’abbandono, inaspettato, della bella Guendalina è arrivato non perché lo abbia deciso il pubblico, ma perché l’influencer romana, visto il prolungamento del programma, ha dichiarato di non poter restare oltre per non perdersi il diciottesimo compleanno della sua primogenita.

Guendalina ha avuto la sua prima figlia, Gaia, a soli 18 anni. Naufragato il rapporto con il padre della ragazza, Guendalina Tavassi si è sposata successivamente con Umberto D’Aponte, da cui ha avuto altri due figli.

L’unione con D’Aponte è stata però molto burrascosa, tanto da sfociare in una separazione e vicende legali molto complesse, che hanno portato addirittura l’uomo a venir arrestato per violazione di divieto di avvicinamento alla Tavassi.

Si vocifera che il vero motivo dietro l’abbandono de L’Isola dei famosi, sia proprio dovuto alla scarcerazione di D’Aponte.

Da circa un anno, Guendalina Tavassi ha ritrovato l’amore insieme al suo nuovo compagno, Federico Perna.

Guendalina Tavassi: relax in piscina insieme al suo Federico

Proprio con il suo fidanzato, uscita dall’Isola, Guendalina si è concessa una breve pausa a bordo piscina in una villa romana.

Nelle stories dell’influencer infatti, i due appaiono affiatati e rilassati distesi al sole.

Il video che è diventato subito virale e che ha fatto molto divertire i fan della Tavassi è quello che riprende il momento del pranzo della coppia.

Un bel piatto di pasta per l’ex naufraga, notevolmente smagrita dalla fame patita sull’Isola.

Ma l’ansia che quel piatto di pasta potesse esser portato via, come accadeva durante il programma, quando i concorrenti avevano soltanto pochi minuti per consumare il pasto vinto con la “prova ricompensa”, ha fatto fare alla Tavassi una battuta davvero divertente:

“Corri amò, mangia, che ce la levano... che ansia”, questo il simpatico commento di Guendalina di fronte al suo bel piatto di pasta.