A cura di zara penna

Il reality show Temptation Island, gioco delle coppie condotto da Filippo Bisciglia, ha appassionato milioni di telespettatori. Quest’anno, però, il programma non andrà in onda dopo la decisione dei vertici Mediaset di estrometterlo dal palinsesto.

Le fan si sono dette dispiaciute sia per il conduttore, che grazie alla sua simpatia si è conquistato l’affetto del pubblico, sia perché il reality con le dinamiche previste, gli amori e i tradimenti appassionava i telespettatori.

Una scelta azzardata per Mediaset quella di cancellare il programma. Non si conoscono le reali ragioni per le quali Berlusconi abbia deciso di non riproporlo, ma resta il fatto che Temptation Island verrà sostituito da un altro programma sempre targato Maria De Filippi.

Si tratta di Tu si que vales, che tornerà con cinque repliche, ricoprendo, di fatto, buona parte del periodo estivo. Dopo l’annuncio, il pubblico sembra non aver reagito benissimo. Per i telespettatori non è pensabile proporre le repliche di uno show, invece che la nuova edizione di un programma che ha comunque raccolto un buon numero di consensi.

Filippo Bisciglia "fuori" da Mediaset. Passa a TV8?

Intanto, da quanto si apprende dal web, Filippo Bisciglia dopo essere stato fatto "fuori" da Mediaset, sembra che sia stato ingaggiato da TV8 per condurre una trasmissione tutta sua. Non si conoscono i dettagli di questo nuovo show, ma le fan dell’ex gieffino sono sicure che riuscirà a conquistare tutti con la sua semplicità e simpatia.