A cura di zara penna

Emma Marrone: brutte notizie per l’ex di Stefano De Martino. La tv si dimentica della cantente salentina.

Emma è stata di certo uno dei talenti più famosi e di successo di ‘Amici’, programma di Maria De Filippi, che la stessa Marrone ha vinto portando a casa il primo grande successo.

Da lì, Emma ha conquistato tutti con la sua voce e la sua musica. Anche la vittoria al ‘Festival di Sanremo‘, con il brano ‘Non è l’inferno’, è stato un altro successo per la sua carriera.

Dopo Sanremo Emma ha iniziato a lavorare in tv con Maria De Filippi, diventando prima insegnante della scuola di Amici, poi giudice speciale. Terminata l’esperienza ad Amici, è poi passata ad un altro grande talent show, il format firmato Sky, X Factor. Anni di successo ed impegni che hanno dato ad Emma la possibilità di farsi conoscere anche caratterialmente.

Emma Marrone fuori da Amici e da X Factor

Quest’anno però sembra proprio che per la cantante non vi sia spazio né ad Amici, né ad X Factor.

Emma, come praticamente tutti gli altri giudici della sua edizione, è stata fatta fuori.

Fedez, Dargen D’Amico, Ambra Angiolini ed Rkomi saranno i prossimi giudici. Ma c’è di più. Non solo la Marrone non ci sarà quest’anno, ma al suo posto all’interno del cast di X Factor entrerà la sua amica, ovvero Francesca Michielin che, come annunciato in queste ore sia dalla cantante che dalla redazione di X-Factor, sarà lei la conduttrice del programma. Tutti ricorderanno che la Michelin è frutto dello stesso format, infatti vinse l’edizione X Factor con Simona Ventura.

Per quanto riguarda Amici, c'erano state voci di corridoio secondo le quali Emma volesse ritornare nel ruolo di insegnante nella scuola di Maria De Filippi. Queste voci non solo sono state smentite ma non hanno trovato fondamento, visto che ad uscire dalla casta degli insegnanti sarà solo Anna Pettinelli.

Insomma, a quanto pare, ad oggi, per Emma non c'è spazio in tv.