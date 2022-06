A cura di zara penna

Mediaset: niente soap turche per quest’estate su Canale 5. La rivolta delle fan.

Una scelta azzardata quella di Piersilvio Berlusconi. Dopo il grande successo di Cherry Season con Ozge Gurel, Bitter Sweet, DayDreamer e Mr Wrong con Can Yaman, e l’ultimissima serie turca Love is in the air con Kerem Bursin e Hande Ercel, Mediaset non ha acquistato nessuna soap turca per l’estate 2022.

Come si evince dal palinsesto di Canale 5 anche la serie Brave and Beautiful, che è ancora in onda, sta per terminare.

Cosa andrà in onda al posto di Uomini E Donne di Maria De Filippi?

Berlusconi punta su una nuova nazione, la Spagna, mandando in onda Un altro domani, una telenovela spagnola.

La soap comincia ambientata ai giorni nostri, quando Julia, qualche giorno prima del suo matrimonio, riceve una notizia sconvolgente che la porta a trasferirsi in un piccolo paese vicino a Madrid, nella vecchia casa di Carmen. Qui trova e comincia a leggere il diario della donna, in cui viene raccontato il suo arrivo in Africa e l’incontro con il grande amore della sua vita.

Non è la prima volta che Mediaset acquista prodotti spagnoli. Di grande successo il Segreto e Una vita, entrambe serie spagnole di grande successo trasmesse su Canale 5.

La reazione delle fan delle serie turche che si sono avvicinati ad attori come Can Yaman, Demet Ozdemir, Kerem Bursin ed Hande Ercel

Ma come hanno reagito le fan degli attori turchi? Male molto male.

Dai diversi commenti sui social si legge il malcontento per questa scelta di Mediaset.

La Turchia è ormai la nazione che più di tutte produce serie e film, e in virtù di questa vasta scelta le fan accanite rimproverano Berlusconi di non aver acquistato altri prodotti turchi.

Questa polemica social riuscirà a convincere gli esponenti di Mediaset ad optare per una serie nuova turca accontentando così quella grandissima fetta di pubblico italiano che ogni girono segue dalle pagine social serie tv turche?