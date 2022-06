A cura della Redazione

L'attore romano Roberto Brunetti, conosciuto come 'Er Patata è stato trovato morto, intorno alle 22,30 di ieri sera, nella sua abitazione a Roma. Il corpo del 55enne era sdraiato supino sul letto, nella sua casa in via Arduino.

Le forze dell'ordine non hanno notato segni di violenza sul corpo o di effrazione in casa.

Ad allertare forze dell'ordine e vigili del fuoco è stata la compagna dell'attore.

Nel corso del sopralluogo effettuato dalla polizia nell’appartamento di Brunetti, sono state trovate tracce di hashish e cocaina, ma sarà solo l’autopsia disposta dalla Procura di Roma a chiarire la causa del decesso dell’attore.

In passato Brunetti ha lavorato in commedia che lo hanno reso famoso al grande pubblico, quali Fuochi d’artificio diretto da Leonardo Pieraccioni, e Paparazzi di Neri Parenti. Ma ha anche preso parte a film drammatici come Fatti della banda della Magliana e Romanzo criminale, diretto da Michele Placido nel 2005.