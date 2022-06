A cura di Benedetta Esposito

Sono oramai tantissimi anni che quando si parla di Canale 5 non si può fare a meno di pensare alla famosissima Maria De Filippi, la regina indiscussa Mediaset, non solo conduttrice ma anche autrice televisiva di programmi che le altre reti temono sempre a confrontarsi e con i quali devono fare, ogni volta, i conti per quanto riguarda share e dati di ascolti.

Non c’è giorno o orario della giornata in cui Maria non sia presente e questo dopotutto non sorprende visto che le trasmissioni da lei condotte ricoprono diverse fasce orarie. La De Filippi, sin dall’inizio, ci ha visto bene e tra il talent di Amici per il lancio di successi nascosti, Uomini e Donne per la nascita di nuovi amori, e C’è posta per te che provvede ad entrambi gli scopi, oltre a ricongiungere e riappacificare famiglie, coppie ed amici, ha conquistato il cuore della maggior parte degli italiani.

Che Maria sia la conduttrice per eccellenza non ci sono dubbi ma, recentemente, Mediaset in ambito di conduzione ha voluto mettere alla prova qualcun altro. Ricordiamo infatti che vi è un programma, dove la De Filippi ha dovuto condividere la sua posizione, generalmente solitaria, con Teo Mammucari, Belen Rodriguez, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Stiamo parlando di Tu si que vales, un talent show italiano di ispirazione spagnola.

Si ricorda che la prima edizione, quella del 2014, vide come conduttrice solo Belen ed ora, dopo 8 anni, per la nuova edizione, la showgirl non solo non avrà la conduzione in solitaria, ma addirittura sarà del tutto esclusa.

Tu si que vales: Belen potrebbe non far parte della nuova edizione del programma

Per quanto non vi siano notizie certe e confermate, ma solo voci di corridoio, tale infausta decisione per la Rodriguez sarebbe stata presa non solo da Mediaset, ma anche dalla stessa Maria De Filippi. Per quanto riguarda le ragioni, queste sarebbero collegate alla recente conduzione di Belen del programma televisivo delle Iene che, sin dall’inizio si è rivelato essere problematico. La showgirl, sin dagli esordi ha deluso le aspettative sia per il modo di vestirsi e presentarsi, sia per la sua “conduzione” considerata inutile e superflua, tanto da esserle stata affibbiata l’appellativo di “bella statuina”.

A prendere le sue difese, però, andando in disaccordo contro tutti gli hater e la stessa De Filippi, ci ha pensato Teo Mammucari, il quale ha invece rivelato di volerla ancora al suo fianco, affermando: “Io e Belen avevamo già lavorato assieme, ora è cresciuta. Una sera a Tu Si Que Vales l’ho vista all’opera durante alcuni lanci. Le ho fatto i complimenti, lei pensava fossero di circostanza, invece ero sincero. Se capiterà l’occasione ti terrò in considerazione, le promisi. Poi mi hanno proposto le Iene e ho avanzato a Davide Parenti l’ipotesi di Belen. La partenza del programma è stata un po' complicata. Belen doveva imparare a prendersi in giro, ad ironizzare, andava trovata la chiave. È stato difficile, per lei era un’avventura nuova. Ho apprezzato il rischio di Parenti, non era facile prendere un format come quello e stravolgerlo. Dopo tre-quattro puntate il programma ha preso il verso giusto ed è decollato”.

Come già detto nulla è ancora confermato ma ciò che è stato detto non sembra vertere a favore della Rodriguez. Vecchi nomi sono stati infatti riconfermati, come Giulia Stabile e nuovi sono stati avanzati come Aurora Ramazzotti.

A prescindere dalla conduzione, belle notizie per gli amanti di Tu si que vales. Il programma è stato confermato per una nuova edizione.