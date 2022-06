A cura di zara penna

Rai: pace fatta tra Buffon e Ilaria D'Amico. Intanto spunta Massimiliano Allegri…

Qualche mese fa i siti gossip annunciavano una crisi tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Una separazione che lasciò tutti senza parole. Le ipotesi di tale crisi erano tutte collegate all’ex moglie del portiere della Juve, Alena Seredova. Ipotesi che però non hanno trovato fondamento.

Da quanto si apprende dal web sembra che sia ritornato il sereno tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico. Ad annunciarlo lo stesso Buffon che in un’intervista ad una domanda sulla D’Amico risponde: "Troviamo sempre il modo di essere felici. Sappiamo sorridere e scherzare. Oltre all’attrazione, c’è condivisione”.

Da qualche settimana però accanto al nome della D’Amico spunta un altro uomo, Massimiliano Allegri.

Molti followers hanno pensato che tra i due stesse nascendo qualcosa. Nulla di vero, però.

Il loro rapporto è puramente amichevole e confidenziale.

Da quanto si apprende da Dandolo, Ilaria D’Amico tornerà in tv su Rai 2. SeInfatti, la conduttrice potrebbe essere messa al timone di un talk in prima serata.

Ecco quanto scrive Dandolo sulla rivista Oggi: "Anche se non serviva la giornalista sportiva, rappresentata dal potente agente Beppe Caschetto, in questa "operazione" ha avuto un supporter d'eccezione il suo grande amico Massimiliano Allegri che sarebbe assai stimato da un influente dirigente Rai che considera preziosi i suoi consigli e le sue indicazioni".

Per la D’Amico questo sarebbe un ritorno, in quanto la giornalista ha iniziato la sua carriera proprio alla Rai. Sembra che le verrà affidato un programma informativo, non solo politico, in prima serata.

Ilaria D’Amico, dopo essersi dedicata, tra il 2018 e il 2020, al mondo del calcio, ha scelto di allontanarsi dagli impegni televisivi per stare accanto alla sua famiglia. Ora tornerà su Rai 2 ad occupare un ruolo importante all’interno della tv di stato.