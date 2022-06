A cura di Gilda Riga

Andrea Delogu realizza uno dei suoi sogni, e lo annuncia direttamente sul suo profilo Instagram.

La conduttrice televisiva e radiofonica, che ha compiuto 40 anni lo scorso 23 maggio, negli ultimi mesi ha pubblicato il suo romanzo Contrappasso e ha condotto su Rai 2 Tonica – Il lato D della musica.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Grazia, Delogu ha provato a fare un bilancio della sua vita sino ad ora: “Non importa se sei tendenzialmente risolta, se hai un lavoro che ami, se hai degli amici preziosi, se fisicamente sei sana, se ti sai fare lo Spid da sola. Non importa. Quanto stai per compiere 40 anni, giochi un’altra partita. Quella delle ultime cartucce da sparare. Quella che se sei sposata ok, ma se sei single, be’, è tardi per trovare un uomo”.

Andrea Delogu si è sposata nel 2016 con l’attore Francesco Montanari, Il Libanese di Romanzo Criminale – La serie, in onda su Sky dal 2008 al 2010, che ripercorreva l’ascesa e il tramonto della famigerata Banda della Magliana, organizzazione criminale egemone a Roma tra la metà degli anni ’70 fino e gli inizi degli anni ’90. Un amore travolgente, quello tra Delogu e Montanari, durato 5 anni, con la coppia che si è separata nel 2021.

Andrea “La Rossa” (così si definisce) ospite di Silvia Toffanin a Verissimo lo scorso marzo, ha confessato di frequentare un modello di 23 anni. Si tratta di Luigi Bruno, con cui Delogu è stata paparazzata da Diva e Donna: “Ho conosciuto questo ragazzo, fa il modello – ha dichiarato -. Ha 23 anni, è sensibilmente più giovane di me, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi com’è bello in costume”.

Andrea Delogu: la nuova casa a Roma con vista su San Pietro

Ma torniamo alla stretta attualità. Delogu ha condiviso su Instagram alcuni scatti della sua nuova casa a Roma con vista sulla Cupola di San Pietro: “Piano piano, con me dentro, si sta definendo. Credo di non aver mai fatto qualcosa di tanto grande per me stessa come una casa. L’ho sempre sognata e ai 40 anni è diventata realtà. Fino ad un anno fa non credevo che ci sarei riuscita e ora vorrei fare dei tour guidati qui dentro per far vedere al mondo quanto è bella quanto è casa, non perfetta, ma come la volevo sin da piccola. Forse vi annoierò, ma nelle prossime settimane, anche mesi, vi racconterò parte per parte di questa casa qui, che è mia e di tutte le persone che amo. Ora vado a lavarmi nel bagno senza porta e a prendere il caffè al bar perché manca la corrente”.

Pioggia di like e commenti al post pubblicato, soprattutto di personaggi del mondo dello spettacolo tra i quali Arisa, Sabrina Salerno, gli attori Stefano Fresi e Paolo Conticini, ma anche dei tanti fan che si sono congratulati con Delogu per l’acquisto della nuova casa.