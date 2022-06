A cura di zara penna

Era una delle ballerine più apprezzate e seguite di Ballando con le Stelle, lo show firmato Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Samanta Togni, dopo anni dedicati al ballo e al mondo dello spettacolo, ha deciso di allontanarsi e lasciare per sempre la televisione.

Samanta e il marito Mario Russo sono convolati a nozze a febbraio 2020 e vivono a Dubai. Poco dopo essersi conosciuti, i due si sono sposati e ad oggi sono ancora molto innamorati. La Togni ha lasciato l’Italia per trasferirsi con il marito a Dubai. Dopo qualche difficoltà iniziale, sembra che la ballerina di Ballando si sia perfettamente integrata negli Emirati, al punto da avviare insieme al marito una nuova attività che non ha nulla a che vedere con la tv.

Samanta Togni e il nuovo progetto negli Emirati

A svelarlo è la stessa Samanta Togni in una recente intervista al settimanale Di Più: lei e Mario Russo apriranno un centro benessere che si occuperà della salute corporea. Quest’idea è venuta a Samanta durante una cena, un’iniziativa che ha subito convinto il marito Mario. Il centro si chiamerà Dance and Beauty. L’ex ballerina si occuperà prevalentemente dell’area riservata al fisico e allo sport, organizzando diversi corsi tra cui quelli di danza. Il marito, invece, avrà la cura dei trattamenti estetici, in quanto è esperto in questo campo da diversi anni. In più verrà installato un bar healthy, dove si potrà mangiare esclusivamente cibo sano e naturale. Infatti, come ha svelato la stessa Samanta, ci sarà uno spazio dedicato alla nutrizione e all’alimentazione.

Un grande progetto che terrà la Togni molto a lungo, se non per sempre, lontana dall’Italia e dalla tv.