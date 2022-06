A cura di Benedetta Esposito

Un programma televisivo per avere successo deve essere caratterizzato da almeno due importanti fattori: il primo, è sicuramente quello di avere al timone conduttore competente, in grado di creare un giusto feeling con il pubblico; il secondo, riguarda le tematiche, che devono essere avvincenti, interessanti e coinvolgere emotivamente i telespettatori.

Detto ciò, è chiaro il motivo per cui, una volta trovata la formula vincente, è difficile cambiarla con qualcos’altro. Ed ecco anche spiegato il motivo per cui, ogni emittente televisiva, tende a riproporre di anno in anno, quasi sempre, gli stessi soggetti, almeno nella conduzione.

Può capitare, però, che con il passare del tempo la stessa formula inizi a stancare ed ecco che si rimescolano le carte in tavola. Può sembrare un azzardo, ma ogni cosa, non solo in ambito televisivo, a lungo andare può annoiare e creare monotonia. Ogni tanto nella vita è giusto rischiare, ovviamente se si sa come farlo. Ma in che modo? Basta guardarsi intorno, aprire la propria visuale e vedere cosa il mondo ha da offrire. E così ha fatto la Rai, l’emittente più importante insieme a Mediaset che, con l’intento di rinfrescare un po' volti e tematiche, ha pensato bene di studiare attentamente le dinamiche e le strategie adoperate dalle sue avversarie, e così facendo ha puntato gli occhi su una persona in particolare, quella che potrebbe rappresentare “la formula giusta per ravvivare e rimodernare i suoi canali con un tocco di leggerezza”.

Gabriele Corsi approda in Rai con un nuovo game show

Si tratta del conduttore Gabriele Corsi, una delle figure di spicco di Nove, TV 8 e Real Time, al quale la Rai ha proposto una collaborazione dopo l’estate. Corsi ha già accettato, dato che in questi giorni si parla già del suo nuovo game show che andrà in onda nei mesi autunnali. Si tratta di un programma a quiz, in cui verranno intervistati ed interrogati i concorrenti, con lo scopo di scoprire il più possibile sul loro modo di vivere, le usanze, i pregi, i difetti e tutto ciò che riguarda la quotidianità. Il nome? Ti Sembra Normale. Sarà realizzato con la collaborazione di Stand by me di Simona Ercolani, e sarà trasmesso su Rai 2 il sabato pomeriggio, subito dopo la candid camera Italiani Fantastici.

Il motivo di tale collocazione non è casuale, ma è stato voluto per dare continuità, infatti i concorrenti del game show verranno interrogati proprio sulle tematiche che emergeranno dalla candid camera. Insomma la Rai ha pensato proprio a tutto e tenendo conto dei grandi numeri in termini di share che Corsi si è guadagnato ed ha fatto guadagnare alle emittenti televisive in cui è solito lavorare, non ci sono dubbi che anche questa volta sarà tutto un grande successo.