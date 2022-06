A cura di zara penna

Kerem Bürsin, che si è fatto un nome per la sua vita privata e per la sua carriera da attore, durante l’evento di Beyoğlu Culture Road si è intrattenuto a parlare con i giornalisti criticando gli attori turchi che, secondo lui, hanno una scarsa considerazione di se stessi.

Alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se pensasse che il cinema turco avesse preso il volo con il film Yeşilçam, la risposta di Kerem è stata secca. "Assolutamente no. Il cinema turco non è male, ma non c'è calore! Questo perché tutti guardano al cinema in modo commerciale. La Turchia non è un'industria cinematografica ma di serie TV. Le nostre serie vengono guardate ma i nostri film no. Questa è una situazione triste".

Kerem Bürsin, che recentemente ha incontrato l'attore spagnolo Antonio Banderas, parla di se stesso: "Ho stretto nuove amicizie e nuovi lavori. È molto importante incontrare un attore così grande e condividere qualcosa. Abbiamo anche parlato di un progetto che possiamo fare insieme”.

Le dichiarazioni dei colleghi di Kerem Bürsin in risposta all'intervista rilasciata dall'attore turco

Şafak Sezer, che ha partecipato alla cerimonia di premiazione del marchio europeo del 60° anniversario tenutasi al Raffles Hotel, ha risposto così alle parole pronunciate del suo collega Kerem Bürsin. Il famoso comico 51enne ha detto: “Ci sono tanti attori, attrici di così alta qualità in Turchia che lanciano pietre al mondo. Lavorano 19 ore, 20 ore. Il giovane amico che ha scattato una foto accanto ad Antonio Banderas ha bisogno di mangiare più pane per usare queste parole”.

Queste dichiarazioni lasciano intendere che le affermazioni di Kerem Bürsin non sono state affatto digerite da alcuni colleghi. Stesso discorso per l'attrice Nur Fettahoğlu, che ha fatto conoscere il suo nome a un vasto pubblico con produzioni di successo come "Aşk-ı Memnu", "Magnificent Century" e "Babil".

Nur Fettahoğlu ha commentato le parole di Kerem Bürsin: "La sua dichiarazione è stata un po' dura per i nostri amici. Penso che non dovremmo generalizzare. Non so perché l'abbia detto, ma non tutte le persone sono uguali. È stato un po' duro con i nostri amici. Non esiste una persona simile nella mia cerchia”.

Insomma Kerem con la sua schiettezza è finito nella polemica. Come avrà reagito l’ex di Hande Erçel alle affermazioni di alcuni suoi colleghi?