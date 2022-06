A cura di Benedetta Esposito

L'attrice napoletana Serena Rossi è stata protagonista di un'iniziativa di carattere ambientale..

È arrivata finalmente l’estate e con le sue torride temperature sono molti coloro che scelgono la spiaggia e il mare per trovare refrigerio. Ogni anno qualsiasi località dotata di un bel litorale e una distesa d’acqua azzurra viene invasa ed affollata da locali, ma anche da turisti che, se da un lato, incrementano sicuramente l’economia, dall’altro, purtroppo, volendo o meno, accrescono i livelli di inquinamento, provocando gravi danni per l’ecosistema.

Fortunatamente, da tempo esistono associazioni no profit che, nel loro piccolo, cercano di fare il possibile affinché queste situazioni negative non accadano e, nel caso in cui queste fossero già avvenute, cercano di porvi rimedio. Una di queste è Legambiente che dal 1980 si batte per la salvaguardia del territorio naturale, sia esso montano o marino, organizzando giornate dedicate alla pulizia ed al ripristino ambientale, oltre ad organizzare eventi e spettacoli per sensibilizzare, il più possibile, le persone al rispetto dei luoghi in cui vivono o nei quali si recano.

Oggi, 8 giugno, è una di quelle giornate in cui Legambiente è scesa in campo, o meglio in spiaggia in occasione del World Ocean day, e il gruppo di Bacoli ha ricevuto un aiuto da una persona speciale. Si tratta di Serena Rossi, protagonista di numerose fiction di successo, firmate Rai, come La Sposa o ancora Mina Settembre, le cui repliche stanno andando in onda proprio in questo periodo.

L’attrice ha recentemente pubblicato sul suo profilo Instagram un video che la riprende su una spiaggia mentre raccoglie alcuni rifiuti, con allegata una frase: “L’inquinamento dei nostri mari e delle nostre spiagge è diventato uno dei problemi ambientali più urgenti di cui dobbiamo farci carico. Ho accettato con entusiasmo e senso di responsabilità il ruolo di ambasciatrice di sostenibilità Biotherm per essere partecipe di un progetto concreto a tutela del pianeta. Oggi, in occasione del WORLD OCEAN DAY, voglio celebrare il mare e gli oceani con il video di una giornata per me speciale, vissuta con il team di Biotherm Italia per sostenere Legambiente e pulire insieme la spiaggia di Bacoli. Un piccolo gesto che però vale moltissimo... perché ogni giorno è il World Ocean Day, e ogni giorno tutti insieme possiamo fare la differenza per preservare il Polmone Blu del nostro Pianeta”.