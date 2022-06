A cura di Gilda Riga

Samuel Peron pronto a dire addio a Ballando con le Stelle.

A quanto pare, a partire dalla prossima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci, i telespettatori non ritroveranno il ballerino veneto. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Nuovo Tv, secondo il quale ci sarebbero una serie di motivi alla base della decisione assunta da Peron.

Giunto all’età di 40 anni, Samuel è pronto ad abbandonare la danza per affermarsi come conduttore televisivo. Negli ultimi anni, Peron ha prodotto diversi passi in avanti proprio verso questa direzione: prima il ruolo da inviato a Buongiorno Benessere, spin-off di Uno Mattina condotto da Vira Carbone, poi la presenza come opinionista fisso a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Inoltre, a breve, sarà uno degli inviati a Weekly, nuovo programma della Rai che andrà in onda nei fine settimana condotto da Carolina Rey e Fabio Gallo.

Proprio per aver assunto questo impegno, Samuel Peron ha dovuto rinunciare a Ballando on the road, il consueto appuntamento dell’estate durante il quale Milly Carlucci, accompagnata da alcuni ballerini di Ballando, va alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel fortunato programma in onda su Rai 1.

Samuel Peron: addio a Ballando con le Stelle. Colpa di un altro ballerino?

Dietro l’addio del ballerino di Marostica, ci sarebbe anche qualche malumore che si è verificato dietro le quinte a causa dell’arrivo di Vito Coppola. La love story tra il coreografo ebolitano e Arisa, vincitori dell’ultima edizione dei Ballando con le Stelle, ha catturato l’attenzione dei telespettatori, relegando a figure di secondo piano gli altri membri del cast. A quanto pare, Vito sarebbe diventato il nuovo pupillo di Milly Carlucci. Non a caso è stato scelto anche come ballerino de Il Cantante Mascherato, altro format di successo della conduttrice originaria di Sulmona, e questa circostanza avrebbe creato non pochi malumori tra i veterani di Ballando.

Ad oggi non ci sono ancora conferme al riguardo, ma ciò che appare evidente è che negli ultimi anni la Carlucci abbia perso un bel po’ di pezzi: Prima Natalia Titova, poi Samanta Togni, che si è trasferita con il marito a Dubai. Senza dimenticare l’uscita di scena di Raimondo Todaro, passato ad Amici di Maria De Filippi, e gli addii di Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.