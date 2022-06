A cura di zara penna

Dopo un po' di attesa è arrivata la comunicazione ufficiale da parte di Mediaset. Anche quest’anno su Canale 5 verrà trasmessa una nuova serie turca, Bir Zamanlar Cukurova (C'era una volta Cukurova).

Attualmente la serie è in onda in Turchia con la quarta stagione. In Spagna la serie si chiama Tierra Amarga, e il successo è tale che Mediaset avrebbe deciso di trasmetterla sulla sua rete ammiraglia.

Non si tratta di una soap le cui vicende ruotano intorno ad una storia d’amore romantica, come accaduto, invece, per Day Dreamer – Le ali del sogno e Love is in the air, fiction con protagonisti rispettivamente Can Yaman e Demet Ozdemir, e Kerem Bursin e Hande Ercel.

La serie viene trasmessa in Turchia dal 2018 sul canale ATV, e si contano 133 episodi ciascuno della durata di 130 minuti. E’ ipotizzabile che la serie turca, che arriverà in Italia a partire dal prossimo settembre, verrà trasmessa per un periodo piuttosto lungo, così come è accaduto per Il Segreto e Una vita.

Bir Zamanlar Cukurova: la trama e i protagonisti

Bir Zamanlar Cukurova segue le vicende di Zuleyla, una sarta che vive con il fratellastro Veli che è un giocatore d’azzardo. Veli continua ad acculare debiti finché, messo alle strette, vende Zuleyla ad un uomo ossessionato da lei per ripagare il suo debito. Zuleyla viene portata con l’inganno a casa dell’uomo, che cercherà di violentarla; ma a salvarla ci penserà il suo grande amore Yilmaz, che ucciderà l’uomo, e con il quale scapperà da Istanbul.

Senza denaro iniziano a cercare lavoro. Yilmaz incontra Gaffur, un suo ex amico dell’esercito. Gaffur lavora come fattore in una grande villa di proprietà di Demir Yaman, l’uomo più ricco di Cukurova. Demir è divorziato e vive con sua madre, ma la sua vita cambia quando incontra Zuleyla di cui si innamora follemente.

All’inizio Yilmaz e Zuleyla non rivelano subito di essere fidanzati, ma dicono di essere fratello e sorella. Ben presto Yilmaz viene denunciato per omicidio e finisce in galera, e a quel punto Zuleyla per salvarlo dalla morte accetta di sposare Demir e di dargli l’erede che tanto sogna. Soltanto che il figlio è di Yilmaz, e Demir non sa di essere sterile. Una lunga avventura quella dei due giovani che non riusciranno mai a vivere a pieno la loro storia d’amore.