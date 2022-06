A cura di Benedetta Esposito

Buone notizie per i fan dello storico programma Mediaset, Amici di Maria De Filippi che, ancora una volta, verrà rinnovato per una nuova edizione, ovvero quella 2022.

A tal proposito, però, Mediaset ha dovuto prendere delle decisioni drastiche, anche se a malincuore, per rinnovare l’aspetto del programma. Purtroppo, tali decisioni non hanno riguardano le sfide da fare o l’assegnazione dei punteggi, bensì una scelta su chi far restare e chi mandare via.

La nuova edizione del programma è ancora in fase di preparazione ma, secondo alcune indiscrezioni trapelate, si ha già qualche notizia sui possibili eliminati e, in particolare, ad emergere sono stati due nomi, quelli di due insegnanti: Anna Pettinelli e Veronica Paparini.

Il motivo di tale rinuncia da parte di Mediaset sembrerebbe riconducibile alla scarsa empatia delle due donne con gli allievi, oltre ad un’apatia generale. Perdipiù la Peparini ha fallito nel suo compito, non riuscendo a portare in finale nessuno dei ballerini.

Maria De Filippi e Silvia Toffanin si alterneranno alla conduzione di Amici?

Se questa notizia può avervi turbato in qualche modo, ve ne è sicuramente un’altra che potrebbe lasciarvi davvero senza parole. Si vocifera, infatti, che Maria De Filippi, la “regina” di Canale 5, e conduttrice indiscussa di Amici, potrebbe non esserci nella nuova edizione perché sostituita da Silvia Toffanin. Per quanto non è ancora nulla confermato, anche se per il momento sembra che le notizie negative siano superiori alle positive, almeno per quest’anno niente paura. Maria mancherà solo per poco tempo. Non si tratta infatti di un addio ma di una situazione temporanea che vedrà la Toffanin condurre la nuova edizione fino al serale, per lasciare poi il timone alla De Filippi.

Purtroppo, però, anche se per questa volta Mediaset ha risparmiato la sua “padrona di casa”, in futuro non sarà così clemente. Circolano infatti voci riguardo uno svecchiamento totale dei programmi che inizierà proprio con un rinnovo generazionale.