A cura di Benedetta Esposito

Un giorno Lucio Dalla era in barca, costeggiando la fantastica città di Sorrento e, a causa di un guasto all’imbarcazione, fu costretto a fermarsi e soggiornare in un albergo della città. Fortuna volle che la stanza a lui affidata fosse la stessa occupata, anni prima, dal tenore Enrico Caruso, che negli ultimi anni poco prima della morte, dando lezioni di canto ad una ragazza se ne è innamorò. Dalla, ispirandosi a questa storia, compose allora il suo capolavoro: Caruso.

Non ci sono parole per descrivere la bellezza di questo brano, ma questo è solo uno dei tantissimi successi del cantautore bolognese, purtroppo passato a miglior vita nel lontano 1 marzo 2012, tre giorni prima di compiere 69 anni e il giorno successivo alla sua esibizione al Montreux Jazz Festival in Svizzera, dove quasi profetiche sembrano apparire gli ultimi versi della sua canzone Cara: “Lontano si ferma un treno / ma che bella mattina, il cielo è sereno / Buonanotte, anima mia / adesso spengo la luce e così sia”.

La Rai, per non dimenticare un’artista come lui e ricordarne la bravura, ha deciso di dedicargli la serata di mercoledì 22 giugno. Si tratterà sicuramente di attimi emozionanti, in memoria di un grandissimo artista quale lui era.

Ma quello dell’amato Lucio, non sarà l’unico elogio che l’emittente televisiva ha in serbo per il pubblico. La puntata dedicata infatti al cantautore, in verità, farà parte di una serie di puntate dedicate ai più grandi artisti e personaggi televisivi, tutte raggruppate sotto il nome di Techetechetè. Quest’ultimo è un programma televisivo, ovviamente firmato Rai, esistente già da tempo, che si propone di mostrare frammenti e spezzoni di immagini e filmati d’epoca dei grandi volti della tv italiana.

La prima puntata andrà in onda il 15 giugno con un omaggio a Monica Vitti, l’attrice romana, deceduta lo scorso 2 febbraio. A questa seguiranno, per tutto il mese di giugno, altre puntate:

16: Antonello Venditti e Francesco De Gregori,

18: Marcella Bella e suo fratello Gianni,

20: Corrado (l’omaggio a Mantoni, uno dei padri fondatori della TV italiana),

22: Lucio Dalla,

24: Renzo Arbore,

26: Nino Manfredi,

28: Pino Daniele

30: Ugo Tognazzi.

Tutte le puntate si svolgeranno a partire dalle 20:30 su Rai 1. Inoltre, rispetto le edizioni passate del programma Techetechetè, vi saranno due serate a tema: “Parenti d’arte” (i personaggi famosi insieme alla famiglia), “Artisti allo specchio” (il confronto tra celebrità italiane considerate rivali).