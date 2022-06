A cura di zara penna

Un ex vincitore del talent X Factor entra ad Amici come insegnante. Maria De Filippi, infatti, avrebbe fatto la scelta di portare con sé un suo pupillo: Michele Bravi.

Entrato ufficialmente nel cast della settima edizione del talent, Michele viene inserito nella categoria Under Uomini (16-24) capitanata da Morgan. Durante il programma viene notato da Tiziano Ferro che scrive per lui, insieme a Zibba, La vita e la felicità, l'inedito che lo porterà poi alla vittoria del talent.

Michele Bravi ha partecipato a due Festival di Sanremo nella categoria Big, nel 2017 e nel 2022, e ha scalato la classifica delle hit parade vincendo il Premio Best Performance agli MTV Awards del 2014 e 2017, rispettivamente con i brani Un giorno in più e Solo per un po’.

Nel novembre del 2018 fu coinvolto in un incidente stradale in cui perse la vita una motociclista di 57 anni. A seguito dell'evento, gli impegni previsti del cantante vennero tutti annullati.

Nonostante Michele sia figlio di un altro talent show, sembra proprio che Maria de Filippi non voglia rinunciare al suo talento e voglia offrirgli un ruolo come professore di canto.

Chi sostituirà Michele Bravi tra gli insegnanti di Amici?

La domanda che però tutti si fanno in queste ore è: “Chi sostituirà Michele tra gli insegnanti di Amici?”.

Gli insegnanti di canto sono tre, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Zerbi è stato riconfermato fin da subito così come la Celentano, insegnante di ballo. La Cuccarini è fuori discussione perché Maria De Filippi l'ha voluta fortemente due anni fa.

L'ipotesi più probabile riguarda l’uscita di Anna Pettinelli, molto impegnata nelle diverse trasmissioni radiofoniche. Certo non è ancora ufficiale ma sembra quasi certo che sia lei la vittima da sacrificare.

L’ingresso nel programma di Michele porterà sicuramente una ventata di aria fresca allo show e sicuramente ci delizierà anche con alcune sue esibizioni.