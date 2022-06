A cura di Gilda Riga

La relazione tra Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione prosegue a gonfie vele.

La scintilla tra i due è scoccata nell’edizione 2018 di Uomini e Donne, quando lui era sul trono e lei una sua corteggiatrice. Tra Andrea e Arianna si sono sin da subito instaurate una bella intesa e una forte complicità, tanto che il bolognese l'ha scelta come sua “dama” prima dei tempi canonici previsti dal programma di Maria De Flippi. Da allora sono innamoratissimi e affiatatissimi, e quanto pare stanno progettando di creare una propria famiglia.

Andrea Cerioli è salito alla ribalta nazionale in seguito alla partecipazione proprio a Uomini e Donne (per ben due volte), al Grande Fratello e nel 2021 all’Isola dei Famosi. Arianna Cirrincione, invece, lavora come modella e influencer (conta quasi 900 mila followers su Instagram, mentre Andrea 1 milione e mezzo) e collabora con diversi brand di moda internazionali.

Lo scorso weekend, la giovane coppia ha trascorso alcuni giorni di vacanza in Sicilia al Mangia’s Pollina Resort, una location magica immersa in 40 ettari di parco naturale con un panorama mozzafiato sulla Rocca di Cefalù. La lussuosa struttura, oltre ad avere una spiaggia privata, ospita campi di padel, tennis, volley, basket, una piscina e sei ristoranti, tra cui un sushi bar.

Cerioli-Cirrincione a Chi: "Nozze? Magari prima un bebè!"

Il settimanale Chi ha seguito passo dopo passo il soggiorno siculo di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincone. La coppia, molto amata ed apprezzata dal mondo dei social media, ha rivelato alla rivista diretta da Alfonso Signorini i progetti in cantiere: “Nozze? Magari prima un bebè!”. E’ probabile, dunque, che i due influencer stiano pensando seriamente di mettere su famiglia, compiendo un importantissimo passo che rafforzerebbe ulteriormente la loro bellissima unione.

Per il matrimonio, a quanto pare, i fan dovranno ancora aspettare. La priorità di Andrea e Arianna, dopo 4 anni di amore, è quella di avere un figlio.