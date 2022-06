A cura di Benedetta Esposito

Vita frenetica, impegni continui e poi finalmente un momento di relax. Accendete la tv, sperando di vedere qualcosa di bello e proprio quel giorno non trovate nulla di interessante. Allora, se avete la fortuna di averlo, accendete Netflix e vi ritrovate a dover scegliere tra una lista infinita di film e telefilm. Siete indecisi, il tempo però passa e alla fine fate una scelta a caso. Con curiosità, chiedendovi se state sprecando minuti preziosi o se ne varrà la pena, avviate la prima puntata e, senza rendervene conto, arrivate alla fine. Vi è piaciuta, avviate la seconda.

Una situazione simile sarà capitata a tutti noi e credo anche molte volte. Avete finalmente trovato la storia che fa per voi e dopo un po' di tempo scoprite che proprio quella serie, selezionata un giorno per caso, è quella che sta spopolando e di cui tutto il mondo parla.

Personalmente è ciò che mi è successo con Stranger Things, e la stessa cosa, son sicura, sarà capitata anche voi. Di origine statunitense, ideata nel 2016 da Matt e Ross Duffere e prodotta da Camp Hero Productions e 21 Laps Entertainment per Netflix, oggi è una delle colonne portanti della piattaforma, non a caso la serie ha ottenuto 5 candidature ai Golden Globe e 41 candidature agli Emmy, tra cui 3 per la miglior serie drammatica, 2 per la miglior attrice non protagonista Millie Bobby Brown, una per il miglior attore David Harbour e una per la miglior attrice non protagonista Shannon Purser.

Trasmessa per la prima volta nel 2016, quest’anno, a distanza di 6 anni, sta facendo ancora molto parlare di sé, visto che si è in attesa delle ultime puntate di una probabile ultima stagione. Il segreto del suo successo? Sicuramente ed ovviamente la trama, ma anche la caratterizzazione dei personaggi e soprattutto la particolare atmosfera degli anni ‘80.

Questa serie un po' bizzarra ha riportato alla memoria ciò che di quegli anni oggi è andato perso: la vivacità, i colori sgargianti, le acconciature pazze, i vestiti appariscenti. A tal proposito qualcuno ha deciso di rivivere gli anni ‘80 non solo con il ricordo, ma fisicamente, per quanto possibile, ricopiando trucco e parrucco, oltre che gli stessi abiti, di uno dei personaggi più importanti di questa serie, ovvero la ragazza con i super poteri Undici (Millie Bobby Brown).

Benedetta Parodi nei panni di un personaggio della serie

Stiamo parlando di Benedetta Parodi, una delle conduttrici e scrittrici più seguite d’Italia, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram una frase: “Stranger Things vibes styling”, ed una sua foto che la riprende con lo stesso jeans e la stessa maglia della protagonista, oltre ad avere un’acconciatura esplosiva, merito di una lunga permanente.

Non vi sono dubbi che anche la Parodi sia una fan (direi sfegatata) di Stranger Things e sicuramente anche lei, come noi, sarà in trepidante attesa del mese di luglio per il gran finale.