A cura di zara penna

Ad agosto inizieranno le nuove riprese di Uomini e Donne, che riprenderà regolarmente a settembre su Canale 5.

Dopo aver confermato anche per la nuova stagione la formula mista classica più over, il portale del programma di Maria De Filippi ha fornito un’importante indiscrezione: “Tra i tronisti, che saranno quattro, troveremo sicuramente volti nuovi, ma uno/a potrebbe essere già conosciuto/a…”.

Secondo quanto circola sul web, pare che non si tratterebbe degli ex corteggiatori del trono precedente non scelti, Andrea Della Cioppa, Lilli Salatino e Federica Aversano. E altrettanto vero che ques’ultima è tra le ex corteggiatrici più amate e seguite dal pubblico, e la sua eventuale presenza sul trono di certo sarebbe un bel colpo per Maria De Filippi.

Due nuovi ingressi a Uomini e Donne?

Ma nella nuova edizione pare che ci saranno un paio di volti già noti al pubblico. Si tratterebbe infatti di uno o due personaggi provenienti dal mondo dello spettacolo. Nel mirino di Maria De Filippi ci sarebbero Alessandro Iannoni e Antonio Medugno. Il primo è il figlio di Carmen Di Pietro, che si è fatto conoscere all’Isola dei Famosi 2022, dove è stato molto apprezzato e amato dal pubblico. Pare che la De Filippi abbia visto in lui il bravo ragazzo per eccellenza, rispettoso nei confronti della madre e serio nello studio. Medugno, invece, ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, e anche se la sua carriera è molto diversa da quella di Alessandro, si è mostrato comunque un ragazzo educato degno di essere notato da Maria, che ha sempre avuto un debole per i ragazzi genuini e senza grilli per la testa.

Chi dei due vedremo a settembre? Lo scopriremo nei prossimi giorni.