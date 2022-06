A cura di Franci Russo

Gigi D’Alessio fa il boom di ascolti su Rai 1 con il 24,5 di share.

Gigi D’Alessio Uno come te – 30 anni insieme, lo special evento musicale per i 30 anni di carriera del cantante napoletano, in diretta da Piazza Plebiscito di Napoli, ha incollato davanti alla tv la bellezza di 3 milioni e 462mila spettatori.

Gli artisti che si sono esibiti sul palco di Piazza Plebiscito

Tantissimi gli ospiti che si sono alternati sul palco posizionato proprio di fronte Palazzo Reale. Eros Ramazzotti, Fiorello, Fiorella Mannoia, Vanessa Incontrada, Mara Venier, Amadeus, Alessandra Amoruso, Lda (il figlio di D'Alessio), Achille Lauro, Vincenzo Salemme con Maurizio Casagrande, Andrea Delogu con Stefano De Martino, Clementino con i rapper napoletani.

E non potevano mancare poi i grandi nomi della musica neomelodica partenopea, della quale negli anni lo stesso D’Alessio si è fatto portavoce: Francesco Merola, Rosario Miraggio, Franco Ricciardi e Ivan Granatino. Con loro anche il Dj Massimo Alberti. Tutti accompagnati da un’orchestra d’eccezione diretta dal Maestro Adriano Pennino.

Dalla piazza al Teatro San Carlo con “Non dirmi mai”

Un momento speciale della festa è stato quando D’Alessio ha cantato dal palco del Teatro San Carlo "Non dirgli mai", accompagnato dall’orchestra composta da sole donne e diretta dal Maestro Pennino.

Ma lo spettacolo maggiore lo hanno fornito gli oltre 30mila spettatori che hanno assiepato ogni angolo della piazza, tutti rigorosamente seduti, che hanno accompagnato a gran voce tutte le canzoni del loro idolo. Un’emozione che ha messo i brividi addosso a tutti gli artisti che si sono alternati nelle oltre tre ore di esibizioni.

E per finire, i fuochi di artificio esplosi alle spalle della Chiesa di San Francesco di Paola e dell’esedra porticato a semicerchio.

Stasera 18 giugno, sempre in Piazza del Plebiscito a Napoli, Gigi D'Alessio farà il bis accompagnato sempre dall'orchestra diretta dal Maestro Adriano Pennino. Non sono previsti ospiti, ma non è esclusa qualche sorpresa che potrebbe fare la gioia dei fans dell'artista napoletano.