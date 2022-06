A cura di Ludovica Ragonesi

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fanno coppia fissa da ormai due anni.

Il loro amore è scoppiato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, durante l’edizione del 2020 e, da allora, anche lontani dall’occhio indiscreto del GF, i due piccioncini non hanno mai smesso di restare uniti.

Giulia Salemi è una show girl italo persiana, molto seguita sui social, tanto da diventare a pieno titolo una delle influencer più note nel nostro Paese.

Pierpaolo Pretelli, dopo aver intrapreso gli studi in Giurisprudenza, è sbarcato in tv come primo “velino” della storia di Striscia la notizia.

Da allora, la sua intraprendenza e spigliatezza davanti alle telecamere, lo hanno reso uno dei personaggi maschili più gettonati in tv.

Dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Pierpaolo ha avuto infatti un’importantissima chance in Rai, prima con Tale e Quale show, il programma condotto da Carlo Conti e poi con Domenica In di Mara Venier, dove si è distinto soprattutto per la capacità di intrattenere il pubblico durante le momentanee assenze della padrona di casa.

Una parolina fuori posto però è costata cara al bel Pretelli che, affermando di aver “svecchiato” la Rai, ha suscitato l’ira di ‘zia Mara’. Da quel momento, dell’ex velino si sono perse le tracce nella tv di Stato.

Ma se la carriera di Pierpaolo deve ancora del tutto decollare, sul versante sentimentale, l’amore con la sua Giulia procede invece a gonfie vele.

Matrimonio in vista per Pierpaolo e Giulia?

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono stati tra gli ospiti vip del matrimonio della conduttrice tv Giulia Venturini e Marco De Santis. Molte le celebrità nostrane al matrimonio a cui avrebbe perfino dovuto partecipare Silvio Berlusconi, assente perché lontano da Roma, dove si è svolta la cerimonia, per un meritato relax in Sardegna.

Come ogni matrimonio che si rispetti, il momento topico è quello del lancio del bouquet.

E così la sposa, fuori al sagrato della chiesa, ha rispettato la consuetudine, lanciando il suo bellissimo mazzo di fiori.

La fortunata che è riuscita ad accaparrarsi l’ambito bouquet è stata proprio Giulia Salemi.

Stando quindi alla tradizione, entro l’anno Pierpaolo e Giulia potrebbero convolare a nozze.