A cura di zara penna

Arrivano dall’America le anticipazioni per la secolare soap opera Beautiful, da anni ormai seguitissima in Italia.

Un episodio increscioso sconvolgerà la vita di uno degli storici personaggi. Parliamo di Liam.

Liam e Bill Spencer, stando alle anticipazioni americane, si troveranno nei guai con la giustizia.

Tutto avrà inizio quando viene ritrovato il cadavere di Vinny Walker, l’amico di Thomas Forrester sul ciglio di una strada strada.

La disavventura di Liam e Bill Spencer e la morte di Vinny Walker

Liam la sera prima, ubriaco al volante, lo investirà con l’auto di suo padre Bill.

Dopo varie indagini, inizialmente la colpa ricadrà sul giovane Spencer, che avrebbe il movente per il delitto, ma emergerà poi parte della verità nel corso degli episodi che porteranno all’arresto di Bill Spencer. Quest’ultimo tenterà inizialmente di prendersi la colpa per evitare il carcere al figlio.

Tutto inizia quando Liam, dopo aver bevuto un bicchiere di troppo, si trova in compagnia di suo padre mentre guida la macchina del genitore. Improvvisamente investe un passante, e solo quando scende dall’auto si accorge che si tratta di Vinny Walker, l’amico di Thomas Forrester.

In preda al panico e all’angoscia sviene. Bill così lo carica in macchina e si allontana dal luogo del delitto senza nemmeno chiamare i soccorsi perché si accorge che il ragazzo è in fin di vita.

Quando Liam riprende i sensi, Bill gli dice di mantenere il segreto su quanto accaduto, nonostante Liam non fosse completamente d’accordo. Tuttavia si fa convincere e asseconda la volontà del padre, mantenendo il segreto. L’accaduto però avrà dei risvolti e questi porteranno prima Bill e poi Liam in galera.

Non mancheranno colpi di scena nelle puntate americane, che verranno trasmesse in Italia per fine anno.