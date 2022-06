A cura di Ludovica Ragonesi

Brutta avventura per Simona Ventura. La presentatrice della trasmissione Citofonare Rai 2 ha vissuto una fastidiosa esperienza in aeroporto.

Tale è stato il disagio che la showgirl non ha potuto fare a meno di comunicare ai suoi follower su Instagram tutta la sua ira per quanto stava accadendo.

Simona Ventura era in aeroporto a Napoli, pronta per imbarcarsi su un volo di una compagnia low cost, insieme al compagno, lo scrittore Giovanni Terzi.

Una volta arrivata sulla pista, proprio mentre era di fronte all’aereo pronta per salire, a lei, come a tutti gli altri passeggeri (circa trecento), viene improvvisamente e inaspettatamente comunicato che il volo era stato cancellato.

Panico e rabbia per tutti, mentre venivano scaricati dalla stiva i bagagli dei viaggiatori.

Simona Ventura, che ha fatto del suo carattere forte e schietto un marchio della sua carriera, non le ha mandate di certo a dire e, attraverso i social, ha documentato passo passo quanto stava accadendo.

Simona Ventura, il weekend da sogno si trasforma in incubo

“Ci hanno cancellato il volo da Napoli, in questo istante e con le valigie che stanno scendendo e ci ributtano in aeroporto, ci ributtano alla stazione, ci hanno cancellato il volo davanti agli occhi e ci sono 300 persone a terra. Ma stiamo scherzando, veramente facciamo? È una vergogna”, così Simona Ventura ha comunicato ai fan la sua esperienza, con tono di voce decisamente alterato.

Oltre il danno la beffa. Tutti i passeggeri sbarcati, hanno poi dovuto fare una lunghissima fila per accaparrarsi un taxi. La Ventura ed il compagno, forse ancora più arrabbiato di Simona, sono stati quindi costretti a trascorrere un altro giorno in hotel a Napoli, in attesa del volo successivo.

Il weekend extralusso che la coppia Ventura-Terzi aveva appena vissuto sulla splendida isola di Capri, si è concluso quindi nel modo più fastidioso possibile.

Ma “SuperSimo” promette vendetta. Determinata a citare la compagnia aerea per il disagio subito, la show girl ha così sbottato: “Domani faccio un casino che non finisce più. Fate veramente vergogna”.