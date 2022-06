A cura di zara penna

Andreas Muller e Veronica Peparini sono incappati in uno spiacevole episodio.

La coppia è una tra le più amate all’interno del talent show Amici di Maria De Filippi.

Andreas Muller, ex vincitore di Amici 2015,e Veronica Peparini, insegnante e famosa coreografa, si sono conosciuti durante la partecipazione di Andreas ad Amici. I due sono molto attivi sui social e vengono seguiti da milioni di followers.

Qualche giorno fa però Andreas e Veronica sono stati censurati da Instagram per atti osceni.

Un breve video pubblicato da Andreas Muller faceva intravedere una donna, in calzoncini e reggiseno, che si avvicinava alla camera. Nel frattempo Andreas la toccava dolcemente sul seno. La donna protagonista del video era ovviamente Veronica Peparini. L’organo di controllo del social Instagram non ha apprezzato la natura del video in quanto lo ha considerato a sfondo sessuale, motivo per cui è stato immediatamente censurato come fosse materiale osceno, capace di ledere la sensibilità di qualcuno.

La reazione di Andreas alla censura del video che lo ritraeva insieme a Veronica

Andreas Muller dopo la pubblicazione e la rimozione del video ha reso noto l’accaduto pubblicando un’altra story, in cui era presente lo screen inviatogli da Instagram. Dopo l’immagine anche uno sfogo verbale del ballerino.

“Quanto è ridicolo questo social network – ha scritto -. Ogni volta mi riprometto di lavorarci e basta. Poi invece mi lascio un po’ andare dimenticandomi che solo alcuni possono posta il c***o che vogliono. Tra nudi e schiume sul corpo, c*li di fuori, seni realmente in vista con tutto il capezzolo, uccelli all’aria, droghe e chi più ne ha più ne metta, questa storia è stata invece rimossa per atti sessuali. Ma andatevene a ca***e voi e questa politica di m***a. E mi fate salire il nervoso ogni volta che parlate di trattamenti alla pari, di non creare diversità”.