A cura di Gilda Riga

Si alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione televisiva targata Rai.

La presentazione del palinsesto 2022—2023 delle reti del servizio pubblico si è svolta martedì 28 giugno al Super Studio Maxi di Milano. “Troverete novità di grande rilievo – ha detto l’Ad Carlo Fuortes -. Vi raccontiamo di un percorso di innovazione che è solo l’inizio di un importante cambiamento che dovrà portare la Rai da broadcaster a media company. Il passaggio all’organizzazione per generi è un’importante rivoluzione per consentire alla Rai di essere al passo con i tempi – ha proseguito -. Poniamo al centro del nostro lavoro il prodotto e il contenuto, che potrà essere fruito in varie forme su tutte le piattaforme”.

Ma vediamo nello specifico quali sono le novità e le conferme di casa Rai.

Mentre sulla rete ammiraglia c’è la conferma dei marchi più forti, su Rai 2 ci sarà una vera e propria rivoluzione all’insegna dell’innovazione, mentre su Rai 3 verranno confermate scelte identitarie, ma con l’obiettivo di recuperare anche la satira.

Rai 1 e Rai 2: access prime time

Su Rai 1, nell’access prime time, a partire dall’11 settembre torna il campione d’ascolti I soliti ignoti con al timone Amadeus, che scalda i motori in vista della 76esima edizione del Festival di Sanremo, confermando anche Sanremo Giovani in onda a dicembre e proponendo a fine estate, per tre sabati dal 17 settembre al primo ottobre, Arena 60 70 80 e 90, e guidando anche lo show di Capodanno L’anno che verrà.

Vengono confermati anche Tale e Quale Show di Carlo Conti (dal 30 settembre) e Ballando con le Stelle di Milly Carlucci (dall’8 ottobre). Inoltre, ci saranno una serie di eventi, e tra questi spicca Go Gianni Go, una grande festa in musica che vedrà protagonista Gianni Morandi il 19 dicembre nella sua Bologna.

Su Rai 2, tornerà il 21 novembre Drusilla Foer con Almanacco, mentre dal 10 ottobre al 18 novembre ci sarà il nuovo game show Una scatola al giorno condotto da Paolo Conticini. Ma è nel prime time e nella seconda serata che ci saranno le maggiori novità: Mara Maionchi con Nudi per la vita, quattro serate (dal 12 settembre il lunedì e il martedì) per sensibilizzare sulla prevenzione attraverso le storie di alcuni personaggi noti; Stefano De Martino (che riproporrà anche Bar Stella) guiderà Sing Sing Sing, uno nuovo show musicale dal 26 settembre; dal 7 novembre Non sono una signora vedrà personaggi noti calarsi nell'arte performativa delle Drag Queen, guidati da una giuria di vere drag.

Il debutto di Alessia Marcuzzi

Bisognerà attendere, invece, il 22 novembre per il debutto di Alessia Marcuzzi con Boomerissima. In seconda serata, oltre alle conferme di Belve di Francesca Fagnani e di Bar Stella con De Martino, c'è una grossa new entry: si tratta di EpccsuRai2 con Alessandro Cattelan, che proporrà sulla seconda rete il programma già visto su Sky. Su Rai3, la novità dell'intrattenimento più importante arriverà dal primo dicembre con Cristiano Malgioglio alla conduzione di Mi casa es tu casa, che recupera in qualche modo la tradizione di A raccontare comincia tu di Raffaella Carrà, con interviste a grandi personaggi.

Day Time: novità e riconferme. Torna Elisa Isoardi

Per quanto riguarda il day time, confermati i cavalli di battaglia: Storie Italiane di Eleonora Daniele; La vita in diretta di Alberto Matano; Domenica In di Mara Venier; Oggi è un altro giorno di Serena Bortone; E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici; L’eredità di Flavio Insinna. Tornano, inoltre, I fatti vostri di Salvo Sottile, con Anna Falchi, Umberto Broccolo, Manuela Aureli e Paolo Fox.

Nel daytime pioggia di riconferme su Rai1 e Rai3 con novità significative su Rai2. Dopo dieci edizioni Detto Fatto non andrà più in onda nel pomeriggio della seconda rete, al suo posto spazio a Pierluigi Diaco con Bella Mà, subito dopo Ore 14 con Milo Infante. A seguire, dalle 17, una nuova trasmissione guidata da Mia Ceran, Nei tuoi panni. Dopo un periodo di stop torna su Rai2 Elisa Isoardi con Volevo dirti che…, in onda la domenica pomeriggio dall’11 settembre alle 15, fascia in diretta concorrenza con Maria De Filippi e Mara Venier. Tornano per il secondo anno consecutivo la domenica mattina Paola Perego e Simona Ventura con Citofonare Rai2.

Fiction: tornano Mina Settembre e Che Dio ci aiuti

Capitolo fiction: arriva la prima serie tv firmata Marco Bellocchio che torna ad indagare sul caso Moro con Esterno Notte, e Il nostro Generale che ricostruisce la vicenda del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa nel quarantennale della strage di via Carini, con protagonista Sergio Castellitto. Ci sarà anche una coproduzione europea, Sopravvissuti, con Lino Guanciale. In arrivo anche la seconda stagione di Mina Settembre con Serena Rossi; i nuovi episodi di Imma Tataranni con Vanessa Scalera; il debutto di Vincenzo Malinconico - Avvocato d'insuccesso, dai romanzi di Diego De Silva con Massimiliano Gallo; la settima stagione di Che Dio ci aiuti ricca di novità; la seconda stagione di Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri; la settima stagione di Un passo dal cielo; la seconda stagione de Il commissario Ricciardi; la quinta stagione di Rocco Schiavone.

Nuovi talk per Ilaria D'Amico e Marco Damilano

Capitolo informazione: Ilaria D’Amico, Marco Damilano e Giancarlo De Cataldo rappresentano i volti nuovi per la prossima stagione. Partirà il 6 ottobre in prima serata su Rai 2 e andrà in onda ogni giovedì Che c'è di Nuovo condotto da Ilaria D'Amico. Poi, tutti i giorni su Rai3 il fatto del giorno filtrato da Marco Damilano con Il cavallo e la torre. Altra novità è Tempo e mistero su Rai1, con Giancarlo De Cataldo che ripercorre i grandi delitti della storia italiana. Monica Giandotti condurrà Agorà al posto di Luisella Costamagna.