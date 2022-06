A cura di Ludovica Ragonesi

La Rai, nella presentazione del nuovo palinsesto 2022-2023, conferma la chiusura di una serie tv di Rai 1. La notizia lascia i fan senza parole.

Stiamo parlando di Noi, il remake italiano della più famosa serie statunitense This is us, che negli Usa è arrivata addirittura alla sesta stagione.

Seguendo il filone della serie americana infatti, anche quella italiana avrebbe dovuto rappresentare le vicende dei protagonisti in più stagioni.

Improvvisa invece arriva la bocciatura per Noi 2. A comunicarlo, come riporta il sito TvBlog, è stata la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, che spiega di aver preso la decisione a malincuore ma che gli indici di ascolto piuttosto bassi della prima messa in onda, hanno reso necessario il taglio alla produzione della seconda stagione.

A conferma della definitiva chiusura, ci ha pensato anche uno degli attori protagonisti: Lino Guanciale, interprete del personaggio Piero Peirò, ha anticipato in un’intervista l’addio di tutto il cast alla seconda stagione.

La notizia ovviamente ha scosso tutti gli appassionati della serie ma, in un certo senso, sembrava essere nell’aria sin dalle primissime puntate del remake. I primi due episodi infatti, andati in onda il 6 marzo 2022, hanno esordito con un indice di ascolto pari a 4,1 milioni di spettatori. Le puntate successive hanno invece registrato uno share via via sempre più basso. Inevitabile quindi che la serie venisse messa sotto “osservazione” dai vertici Rai.

Lino Guanciale: dopo la bocciatura arriva una nuova fiction

Nulla da fare quindi per i fan della famiglia Peirò, costretti a restare con mille interrogativi sulle vicende familiari dei protagonisti.

Gli appassionati di Noi non dovranno però rinunciare all’attore che ha dato il volto a Pietro Peirò.

Lino Guanciale sarà infatti protagonista nel prossimo autunno di una nuova serie tv che verrà trasmessa in prima serata su Rai 1.

La serie, dal titolo Sopravvissuti, narra le vicende di sette personaggi scampati, in circostanze tutte da chiarire, al naufragio della nave Arianna.

Segreti e misteri sono gli ingredienti con cui la nuova serie Rai cercherà di tenere i telespettatori incollati allo schermo.