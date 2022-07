A cura di Franci Russo

Cristiano Malgioglio, cantautore e personaggio televisivo molto famoso, giudice del programma televisivo Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, si confessa al settimanale Oggi e racconta per la prima volta la sua disavventura che poteva costargli la vita.

“Mi sento miracolato. Ho scoperto per caso di avere un tumore maligno. Mi spalmavo la crema sulle gambe, e non lo faccio mai: ho visto un neo. Dovevo partire per il Brasile, sulla scia del successo di Mi sono innamorato di tuo marito. Per scrupolo mi sono fatto controllare e hanno deciso di operarmi subito, dicendo addirittura che altrimenti avrei avuto pochi mesi di vita”.⁠

Ma cos’è un melanoma? Il melanoma è un tumore maligno della pelle che origina dai melanociti, le cellule che producono la melanina, responsabile della colorazione della nostra cute. Quando ci si espone al sole e alle lampade UV, è bene usare le creme protettive. È inoltre opportuno effettuare periodicamente un'attenta autoispezione dei nei della pelle, e se si riscontra un’anomalia, farsi visitare quanto prima dal proprio dermatologo. Se si agisce in tempo il problema si risolve alla fonte.

Cristiamo Malgioglio: "Jennifer Lopez mi ha salvato la vita..."

Ma torniamo a Malgioglio. Il compositore doveva farsi fare un tatuaggio ed è stato proprio questo suo desiderio a salvargli la vita. “In quel punto avrei dovuto fare il tatuaggio di Jennifer Lopez, all’inizio. Poi, per mostrarlo di più ho preferito l’esterno della gamba. Se non avessi cambiato idea non me ne sarei mai accorto: posso dire che Jennifer Lopez ha fatto il miracolo”.⁠

Intanto dopo il successo ottenuto come commentatore dell'Eurovision Song Contest 2022, Cristiano Malgioglio è stato confermato nella giuria di Tale e Quale Show. Carlo Conti non ha potuto fare a meno di avvalersi di un personaggio stravagante ed istrionico, qual è Magioglio, oltre alla sua grande professionalità.⁠