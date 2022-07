A cura di zara penna

Mediaset: ex cantante di Amici di Maria De Filippi cancella il suo profilo social.

Si tratta del cantante Calma che ha partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria de Filippi.

Una scelta questa che ha lasciato sconforto e dubbi alle tante fan del cantante di Rudy Zerbi.

Prima di chiudere il suo profilo, Calma ha scritto: “Ciao ragazzi ho deciso di prendermi un periodo di pausa dai social. Ho bisogno di guardarmi dentro e prendere decisioni importanti, per essere felice, e soprattutto farvi ascoltare ciò che sono, sempre. Sono certo che capirete, non è facile, ma spaccheremo".

Con queste parole Calma, il cantante divenuto famoso lo scorso anno grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ha informato i propri fan di aver deciso di allontanarsi dai social.

Calma scrive una lunga riflessione sulla sua esperienza ad Amici

Il ragazzo dopo scrive anche una lunga riflessione sulla sua esperienza ad amici. “Ripenso alle notti della mia vita passate con i botti nel cuore e nella mente sognando di vivere un’esperienza simile. C’è una pace dentro me che mi disarma. Provo gratitudine infinita. Ci sono un’infinità di persone che hanno reso tutto questo possibile. Dagli autisti, ai fonici fino ai nostri coach. Quando ho preso quel banco, era un momento della mia vita in cui ero sull’orlo di abbandonare la musica. Ci avevo litigato. Ci davamo le spalle. Poi quel fulmine a ciel sereno ha illuminato di nuovo la mia strada. Inserirmi non è stato semplice, ma lasciarli è stato poi molto più doloroso”.

Dopo aver lasciato la scuola Calma ha continuato a tifare per i suoi amici. Il ragazzo, che è stato molto apprezzato e eseguito, ha deciso di salutare momentaneamente il suo pubblico.

Le fan, ovviamente dispiaciute, temono che il loro beniamino possa aver avuto una delusione lavorativa, perché dalla sua uscita dalla scuola il cantante non ha ancora trovato la sua dimensione e casa discografica.