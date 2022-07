A cura di Ludovica Ragonesi

Caterina Balivo è ritornata in televisione su TV8, il canale in chiaro della piattaforma Sky, con un nuovo programma a metà strada tra il reality ed il dating show, che vede protagoniste delle mamme in cerca di un nuovo amore.

Il programma delle seconde possibilità, così come lo ha ribattezzato la stessa Balivo durante la conferenza stampa di presentazione della nuova trasmissione.

Ma, nel caso specifico, si è trattato di una seconda possibilità anche per la stessa conduttrice: Caterina Balivo è infatti ritornata alla guida di un programma tv tutto suo dopo una lunga assenza, durante la quale ha partecipato soltanto come giudice o come concorrente a qualche programma televisivo.

‘Chi vuole sposare mia mamma?’ è stata quindi una nuova scommessa per la conduttrice casertana, che ha messo tutta se stessa in questo nuovo progetto.

Caterina Balivo, due programmi per il suo ritorno in tv

L’impegno della bella Caterina però, sembra non esser stato ripagato.

‘Chi vuole sposare mia mamma?’ si è infatti trasformato in un vero flop, con indici di ascolto drammaticamente bassi: si pensi che l’ultima puntata ha registrato soltanto 320mila spettatori, con uno share di poco superiore al 2%.

Una performance così deludente da mettere in seria discussione la resa totale del programma.

I vertici di TV8 potrebbero infatti pensare ad una chiusura anticipata del format, la cui ultima delle 20 puntate previste dovrebbe andare in onda il 24 agosto.

Sebbene infatti la trasmissione di Caterina Balivo non abbia avuto competitor importanti sugli altri canali, le dinamiche dello show hanno stentato a fare presa sugli spettatori.

Si deciderà quindi di andare avanti ad ogni costo mantenendo fede agli appuntamenti del mercoledì sera su TV8, o si propenderà per una chiusura anticipata dello show?

Un flop del genere, certo, la conduttrice non se lo aspettava e una chiusura anticipata sarebbe un grande smacco per Caterina Balivo, soprattutto in previsione del fatto che tra pochi giorni la presentatrice affronterà un nuovo banco di prova: il 28 e 29 luglio andrà infatti in onda su Rai 2 Help - Ho un dubbio, una nuova trasmissione che segna il ritorno della Balivo alla conduzione di un programma sulla tv di Stato.

I risultati di Help saranno al pari del format di TV8? I fan sicuramente sperano di no.